内乱特检组以涉嫌伪证对尹锡悦追加起诉……韩德洙案审理时，尹锡悦曾就国务会议提供虚假证词

内乱特检组（特别检察官赵恩锡）4日以伪证嫌疑追加起诉了前总统尹锡悦。尹锡悦上个月作为证人出席了前国务总理韩德洙案的审理，并作证说：“根据前国防部长金龙显的建议，在宣布紧急戒严之前召集国务委员们召开了国务会议。”但特检组主张这与事实不符。特检助理朴智英在新闻发布会上解释说：“尹前总统在审理中说，‘在韩前总理提出建议之前就计划召开国务会议’，这是撒谎。”尹锡悦上个月19日在审理中作证说：“我记得在总统官邸收到了金龙显要召开国务会议的报告。宣布戒严时应该召开国务会议是理所当然的事实。”这与特检的调查结果相冲突。检方认为，尹锡悦是在接到韩德洙的建议后，才追加传唤6名国务委员召开“紧急国务会议”。特检组以涉嫌协助内乱为由起诉了韩德洙，称其“建议召开国务会议，试图打造戒严的合法外观”。尹锡悦在韩德洙案审理中对以上述嫌疑为基础的特检提问反驳道：“国务委员们是为了具备外观而来的玩偶吗?”特检对闭路电视等进行分析的结果显示，尹锡悦从去年12月3日晚8时30分开始，起初只召唤了韩德洙等6人到总统室。后来从晚上9点14分开始，他又通过总统室职员叫来了6名部长。如果尹锡悦一开始就考虑召开国务会议，就没有必要单独传唤达不到法定人数（11人）的6人。特检人士解释说：“尹前总统本来打算在晚上10点宣布戒严，但在韩前总理的建议下召开国务会议，宣布戒严的时间被推迟到晚上10点27分。”距调查结束还有10天的特检当天以事后制定戒严宣言的嫌疑（制作虚假公文）起诉了前总统室附属室长姜义求，并以阻止逮捕尹锡悦的嫌疑分别起诉了前总统警卫处次长金成勋等3名警卫处干部。特检组还以删除批判戒严的新闻的嫌疑（滥用职权）起诉了前韩国政策广播院院长李银雨（音）。高道艺记者、崔美松记者 yea@donga.com、cms@donga.com