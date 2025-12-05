河正宇执导新片《楼上的人们》上映 聚焦夫妻关系与邻里矛盾

因每夜传来的“别样”楼层噪音，楼上夫妻（河正宇与李荷妮）与楼下夫妻（孔晓振与金东旭）共进晚餐之夜所引发的不可预测故事。这段极具挑逗性的文字，正是演员河正宇（47岁）执导电影《楼上的人们》的剧情梗概。如人们所料，该作品是一部“19禁喜剧”。但在3日上映后，“19禁都不足以形容”的评价不绝于耳。因其涉及夫妻性生活等颇为破格的题材。在上映前一天的2日，在首尔钟路区某咖啡馆见面的河导演表示：“当时抱着要走到底的决心。”此次作品是他的第四部导演作品。自2013年《云霄飞车》开始，相继推出了《许三观》（2015年）、《游说》（2025年）。但在票房方面并未获得热烈反响。河导演回顾执导前三部作品时称，“当时试图讲述太多故事。”因此在这部作品中，他力求最大限度精简演员与场景。电影主要通过在家庭这一有限空间内，四位演员的对话推进剧情。所以演员们的“精彩对白”至关重要。为此，河导演甚至请来郭范、李昌浩、严智允等搞笑艺人对台词进行把关。为避免题材处理生涩，制作前还潜入探讨各种性取向的网络社区进行取材。“我们抱着从始至终不让任何一句台词显得轻率的态度收集了大量话语。从青少年的新造词到《教父》、《蒂凡尼的早餐》等经典电影名台词，无所不包。”正因如此，演员们在拍摄现场反而少有能笑出来的时刻。因为台词量极其庞大。甚至有传闻称，演员李荷妮是在观看作品成片后才意识到这是部喜剧电影。河导演回忆道：“那些需要不换气、不眨眼才能消化的场面，必须在短时间内高度集中注意力。”电影虽以刺激性题材为卖点，最终却传递出“关系修复”的信息。这也正是以楼下贞雅（孔晓振饰）的情感线为主轴的原因。亦可将其视为长期感受孤独的贞雅，通过与楼上夫妻共餐的经历，重新审视与冷漠丈夫关系的心路历程。河导演表示：“贞雅这个角色毫不犹豫地就想到了孔晓振演员”，“晓振演员拥有野性化的口才，赋予表演极强的真实感。”“我认为《楼上的人们》隐藏的看点在于，展现夫妻关系跌落谷底，几近分道扬镳却又再度复合，相互理解接纳的戏剧过程。观众哪怕只是眼眶微湿、眼泛血丝的程度去感受也很好。哈哈。”金泰彦记者 beborn@donga.com