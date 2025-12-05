李在明：“第一次听说有国民被扣留在朝鲜”，一天后总统办公室：“将尽快通过南北对话解决”

李在明总统在3日举行的外媒记者会上，就韩国国民被朝鲜扣留的对策问题表示“第一次听说”，引发了争议。总统办公室在一天后的4日表示：“将以国民共识为基础，通过尽快重启南北对话的努力予以解决。”总统室在当天发布的答辩资料中解释说：“据了解，目前包括3名脱北者在内的6名韩国国民从2013年起到2016年为止，因间谍罪等嫌疑被朝鲜扣留。”资料说：“在南北对话和交流长期中断的情况下，分裂给国民带来的痛苦正在持续，问题的解决迫在眉睫。”朝鲜此前表示美国等被扣留外国人已全部释放，但6名韩国国民仍被长期扣留。生死与否自不必说，连行踪都不得而知。李在明前一天在外媒记者会上被专门报道朝鲜的媒体《NK新闻》记者问到相关问题后，向国家安保室长魏圣洛表示：“确定韩国国民被抓了吗？是什么时候什么样的来龙去脉？”他接着说：“因为是很久以前发生的事情，所以个人情报不足。我们将进一步了解情况后再做判断。”《NK新闻》3日报道说，魏圣洛在记者招待会结束后回答相关提问时，表明了释放被朝鲜扣留韩国国民和遣返韩国非转向长期囚问题相联系的意向。但统一部4日明确表示：“目前不考虑将送还非转向长期囚问题与遣返被朝鲜扣留国民联系起来。”统一部表示：“在国内也随时与被扣留者家属进行沟通，安慰他们的痛苦。”被朝鲜扣留者家属们对此次事件表示失望。金正旭（音）传教士的亲哥哥金正三（音）表示：“非常遗憾和失望。统一部内部的被朝鲜绑架者对策小组消失了，李总统也说‘第一次听说’，这让我很心痛。”申圭镇记者、权五赫记者 newjin@donga.com、hyuk@donga.com