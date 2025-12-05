现在应该对“和平两国论”进行整理



李在明总统上任以来，从未提及所谓自主派与盟友派冲突论。其幕僚们称，虽然李总统的本意接近于自主派，但相比支持其中某一方，他更关注出现各种意见的情况。他在国务会议上对“黄色信封法”表示“这是产业部、劳动部长要激烈讨论的问题”，这句话可以作为参考。其宗旨是通过内部讨论和协调过程，将争议最小化。



据悉，李在明政府的对朝鲜政策已初现轮廓。据悉，最快将于下周，最晚将于本月内公开。参考国政课题，确定了和平共存制度化、构筑共同成长基础、无核韩半岛等三阶段的三大目标、三大原则、六大推进课题。



虽然人们关注“无核化”一词被排除在外、朝鲜问题落在后面，但考虑到李总统所说的“这是短期内无法解决的难题”，以及朝鲜对无核化的“绝对不可能”反应，事实上这种变化是预料之中的事情。反而有人指出，应该关注的，应该是以李在明政府的对朝政策最终确定为契机，政府会如何整理对南北关系设定的立场。这是指与朝鲜的“敌对两国论”对应的“和平两国论”。



统一部主导制定的三大目标中，和平共存制度化实际上包含了这样一种本质含义：即把南北关系定位为“以统一为指向的和平两国关系”，也就是统一部长郑东泳一直主张的和平两国论，并通过南北基本协议将其制度化。国政企划委员会此前曾就南北基本协定表示，东西德承认对方为同等主权国家的1972年《东西德基本条约》是典范。



韩国政府一消息人士表示：“很有可能不会明确提及第一个对朝目标——和平共存制度化是以和平两国论为基础的。”郑东泳和韩国国家安保室长魏圣洛就和平两国论表示“韩朝实际上是两个国家”和“韩朝在统一之前是临时的特殊关系”的意见也被公开。



对于和平两国论承认朝鲜不是反国家团体或主敌而是正常国家属于违宪对朝观点的批评，郑东泳反驳称，“‘事实上’国家和‘法理上’国家的承认，那只是空谈”。意思是说，根据德国总理勃兰特的东方政策，西德承认东德的国家性并最终走向统一，和平两国论与此相似。但分歧并没有平息，争议仍在进行中。



据悉，在确定对朝三大目标之前，国家安全保障会议就朝核问题的优先顺序等问题展开了尖锐的争论。但是有人指出，郑东泳所说的和平两国论是否被确定为政府立场，或者刚好相反，应该画上句号。因为，此次确定的对朝政策，将成为向在韩美首脑的追求下苦思明年能否重返对话桌的朝鲜国务委员长金正恩发出的信息。对于由交流（E）、关系正常化（N）、无核化（D）组成的对鲜“END构想”，连政府内部也出现了“依次推进”和“相互推进”的不同解释，外交安保团队的不和谐音不能再暴露出来。

