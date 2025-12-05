俄罗斯军将绑架的两名乌克兰青少年送往朝鲜收容所

有证词在美国参议院指出，2022年2月俄罗斯-乌克兰战争爆发后，被俄军绑架的乌克兰青少年中至少有2人正在朝鲜（北韩）被迫过着收容生活。据悉，他们被强行送往朝鲜的军事收容设施，并接受了反美、反日本等思想灌输。据3日乌克兰媒体《基辅独立报》报道，“乌克兰地区人权中心”所属律师卡捷琳娜•拉舍夫斯卡当天出席美国华盛顿参议院听证会，就乌克兰未成年人被强制绑架及收容的实际情况作证。拉舍夫斯卡律师主张，“已确认的被绑架儿童是来自乌克兰顿涅茨克的12岁少年米沙和来自辛菲罗波尔的16岁少女丽莎”，“他们分别被送往距离家乡约9000公里外的朝鲜松岛院收容所。”她表示，这两名青少年接受了朝鲜方面“摧毁日本军国主义者”的教育，还会见了1968年攻击美国海军舰艇“普韦布洛号”并射杀9名美军的朝鲜军方相关人员。据乌克兰政府称，俄罗斯在战争爆发后从乌克兰占领区绑架了至少1万9546名儿童和青少年，强制移居至俄罗斯。这是首次有证词表明其中至少有2人被强制移居至朝鲜。据德国蒂宾根大学韩国学中心、波兰国家档案馆等机构资料显示，朝鲜在6•25战争刚结束后将至少数千名战争孤儿送往中国、罗马尼亚、匈牙利等地进行意识形态教育。多数被俄罗斯绑架的乌克兰儿童被俄罗斯家庭收养，接受俄语教育等。特别是，战争期间父母死亡的乌克兰孤儿据称被关押在俄罗斯境内的强制收容所，甚至接受各种军事教育。拉舍夫斯卡律师声称关押乌克兰儿童的收容所多达165个，在朝鲜、白俄罗斯等地也存在。乌克兰部分观点甚至主张多达30万儿童被俄罗斯绑架。乌克兰总统弗拉基米尔•泽连斯基1日表示，“被绑架至俄罗斯的儿童中仅有1859名得以返回。”国际刑事法院（ICC）于2023年3月以涉嫌参与儿童强制绑架等各种战争罪行为由，向俄罗斯总统弗拉基米尔•普京发出了逮捕令。柳根亨 noel@donga.com