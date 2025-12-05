人工智能转型成败关键不在技术而在“领导者执行力”

“人工智能转型的首要成功要素是最高管理层的理解与投入。”4日在首尔中区新罗酒店举行的“东亚商务论坛2025”上，美国巴布森学院教授汤姆•达文波特强调了领导者角色是成功实现人工智能（AI）转型的核心要件。他指出，这不仅仅在于单纯引入技术，最高管理层必须准确理解人工智能的波及效应与应用可能性，并具备主导大规模投资与创新的执行力。达文波特教授指出：“大多数组织将预算仅倾注于技术引进”，“在技术层面快如脱兔，但在文化层面却慢如乌龟。”他强调：“人工智能时代商业模式的变革，显然是最高管理层的课题”，“必须全面考量运营、战略、商业模式等所有领域。”负责下午主旨演讲的地缘政治未来研究所主席乔治•弗里德曼主张，在急剧变动的世界局势中，韩国应扮演美中之间的“协调者”角色。他建议：“在各自为政与重组的时代，韩国的生存武器并非意识形态而是敏捷性”，“唯有摒弃过时的陈旧观念，根据变化的现实修正战略的‘地缘政治敏捷性’，才能引领韩国走向繁荣。”当天的论坛由《东亚日报》与Channel A主办，主题为“剧变的世界秩序与人工智能创新，当今时代领导力的新坐标”。哈佛商学院研究员戴维•埃德尔曼、波士顿咨询公司亨德森研究所所长马丁•里夫斯、哈佛大学教授丽贝卡•卡普、HHL莱比锡商学院教授曼弗雷德•基希盖奥格等人士参与，提出了人工智能时代的创新战略。裴相京记者 baek@donga.com