孙兴慜将返回托特纳姆热刺主场向球迷告别

韩国足球明星孙兴慜（33岁•洛杉矶FC）为亲自向英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队球迷告别，将前往英国伦敦。托特纳姆热刺俱乐部4日表示：“孙兴慜将回到托特纳姆热刺体育场。孙兴慜计划在10日对阵布拉格斯拉维亚（捷克）的2025-2026赛季欧足球联（UEFA）冠军联赛（UCL）联赛阶段第六轮比赛中，与球迷进行告别。”自2015年身穿托特纳姆热刺队服以来，孙兴慜截至今年共打入173球，成为球队历史上进球第五多的球员。自2023年起担任队长的孙兴慜，在今年5月带领球队夺得UEFA欧联杯冠军，为球迷献上了时隔17年的重要赛事冠军奖杯。孙兴慜随后在夏季转会市场中转会至美国职业足球大联盟（MLS）洛杉矶FC俱乐部。由于8月在首尔举行的“Coupang Play Series”活动中公布转会消息后立即前往美国，他未能有机会向伦敦球迷道别。为此，托特纳姆热刺俱乐部特别安排了此次告别活动。孙兴慜表示：“宣布转会时我身在韩国，一直对未能亲自向伦敦的各位球迷告别感到遗憾。能够亲自向十多年来支持我和家人的托特纳姆热刺球迷表达感谢，我感到非常幸福。这虽然会是一个情绪澎湃的时刻，但我认为这对我和俱乐部而言都是非常必要的。”托特纳姆热刺俱乐部正与球迷咨询委员会合作，在横贯伦敦托特纳姆区的“托特纳姆大街”上进行纪念孙兴慜成就的壁画创作。这幅壁画预计将在对阵布拉格斯拉维亚队比赛前完成，其设计由孙兴慜亲自选定。韩钟浩记者 hjh@donga.com