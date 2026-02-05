十大集团将为地方发展投入270万亿韩元

李在明总统4日会见十大集团掌门人时，请求他们“增加青年就业机会，扩大对地方投资”。工商界则宣布未来5年约270万亿韩元的投资计划，表示将支持政府的地方主导增长政策。李在明总统4日在“为扩大青年就业与地方投资的企业座谈会”上会见十大集团时表示：“希望增长的成果能均匀惠及中小企业、地方社会以及新踏入社会的青年一代”，并嘱托“恳请企业多加费心”。当天座谈会由三星电子会长李在镕、SK副会长崔昌源、现代汽车会长郑义宣、LG会长具光谟、乐天会长辛东彬、浦项制铁会长张仁和、韩华副会长金东官、HD现代会长郑基宣、GS会长许泰秀、韩进集团会长赵源泰等人出席。李在明总统当天将大企业比作老虎，称“经济生态系统中既要有草原、也要有蚂蚱和兔子，老虎才能健康生存，若稍有不慎，草原便会毁坏殆尽”。这被解读为强调增长红利需广泛惠及各方才能形成健康生态，并以此向大企业发出为共同繁荣进行投资的请求。对此，经济界立即回应将付诸投资行动。大韩商工会议所会长柳津当天在青瓦台举行的座谈会上表示：“主要十大集团计划在5年内进行约270万亿韩元规模的地方投资”，“加上十大集团之外的其他投资，总计可能达到300万亿韩元左右。”柳会长指出：“青年为寻找工作岗位涌向首都圈，地方人口减少引发地区消失忧虑”，“打破这种恶性循环至关重要且紧迫。经济界也将通过积极投资予以响应。”但他同时向政府建议道：“为确保企业的招聘和雇佣计划顺利推进，恳请政府提供大力支持。”以270万亿韩元资金推进的主要项目包括半导体设备增建、电池生产研发能力扩张、人工智能转型及碳中和基础设施投资等。大韩商工会议所说明称：“主要集团已将首都圈以外地区选定为未来事业的核心据点”，“正率先为构建地方产业生态系统进行投资。”朴贤益记者、尹多彬记者 beepark@donga.com、empty@donga.com