伊朗向美国航母派出无人机并威胁油轮……协商在即的气势之争

美国总统中东特使威特科夫和伊朗外长阿拉格奇决定于6日在阿曼举行高层会谈之际，美伊之间的军事对峙和气势之争仍在继续。美军3日表示，在距离伊朗南部约800公里的阿拉伯海上击落了攻击性接近“林肯”号航母的伊朗无人机。在附近的霍尔木兹海峡，伊朗革命卫队也对美国籍油轮进行了威胁。美国认为，伊朗此举是为了最大限度地提高会谈前的谈判力。伊朗要求将会谈场所从当初预定的土耳其伊斯坦布尔改为阿曼首都马斯喀特。据分析，这是因为伊朗认为，与一直争夺中东霸权的土耳其不同，阿曼在地区内影响力不大，与本国友好关系也很深。在会谈即将举行之际，双方不断展开气势之争，因此有人担心小小的冲突可能会演变成大规模军事冲突。● 伊朗向美国展示军事实力……会谈场所也有更改美军中央司令部3日表示，用F-35战斗机击落了攻击性接近“林肯”号航母的伊朗“目击者-139”无人机。没有美军伤亡。中央司令部还声称，伊朗革命卫队所属的两艘船舶和一架“迁徙者”无人机高速接近民间油轮“斯泰纳帝国”号，进行了扣押威胁。不过美国强调，即使发生这种事态，会谈也会按原计划进行。美国总统特朗普3日表示：“我们（此时此刻）仍在与伊朗进行谈判。有过一次以上的交往。”白宫发言人莱维特也在同一天表示：“刚刚与威特科夫特使通了电话。从目前来看，与伊朗的对话将按计划进行。”不过，莱维特表示，“特朗普总统作为美军最高统帅，把对伊朗的各种选择放在了谈判桌上”，并解释说，不排除军事选项。实际上，《华盛顿邮报》通过分析卫星照片报道称，美军在中东海域集结了包括F-35战斗机在内的约70架军用飞机、航空母舰在内的12艘军舰。分析认为，如果6日的谈判不能如愿以偿，美国将扩大对伊朗的军事压力。《华盛顿邮报》报道说，今后几天内很有可能会追加部署飞机和军舰。面对这样的美国，伊朗6日突然改变了会谈地点和方式。据政治媒体Axios报道，伊朗不仅将会谈地点改为马斯喀特，还要求与美国举行双边会晤。当初卡塔尔、埃及、沙特阿拉伯、阿曼、土耳其等中东主要国家计划一同出席会谈，但遭到了拒绝。● 内塔尼亚胡不满，声称“伊朗不可信”对伊朗怀有敌意的以色列总理内塔尼亚胡一再对美伊会谈表示不满。内塔尼亚胡3日会见来访的威特科夫时表示，“伊朗多次表明，它作出的承诺不可信”，向美方主张不要信任伊朗。据悉，以色列向美国方面提出了△伊朗向其他国家移交高浓缩核物质△完全中断铀浓缩△中断弹道导弹生产△中断对哈马斯和真主党等中东内武装团体的支援等关于谈判达成一致的4个先决条件。这些都是伊朗强烈反对的问题，因此达成协议不易。以色列高层人士在当地媒体N12广播中主张：“不包括这些条件的协议是不好的协议。以色列将对美国和伊朗的谈判过程行使影响力。”另据英国《卫报》3日报道，从去年12月28日开始的伊朗反政府示威中死亡的市民的葬礼上，吊唁者们随着嘈杂的音乐鼓掌跳舞。通过拒绝伊斯兰教什叶派圣职者主持的严肃葬礼惯例的方式，表现出了反对压迫性的政教合一体制的意思。巴黎=常驻记者刘根亨、吴承俊记者 noel@donga.com、ohmygod@donga.com