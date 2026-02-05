三星电子市值突破1000万亿韩元

尽管美国纽约股市下跌，韩国综合股价指数（KOSPI）仍上涨超过1%，刷新历史最高纪录。三星电子普通股市值首次突破1000万亿韩元。4日，韩国综合股价指数报收于5371.1点，较前一交易日上涨1.57%。尽管外国投资者净卖出9300亿韩元，个人投资者净卖出1万亿韩元，但机构投资者净买入约1.8万亿韩元，拉动指数上涨。三星电子（+0.87%）、斗山能源（+5.37%）、HD现代电气（+3.94%）等股价上涨。SK海力士下跌0.55%，但跌幅小于美国美光科技（-4.19%）。三星电子因当天股价上涨，以普通股为基准的市值增至1001.0108万亿韩元。包含优先股在内的总市值则增至1099.3357万亿韩元。此前，当地时间3日，受人工智能企业Anthrophic公布AI代理“Claude Coward”影响，美国纽约股市以软件行业为中心，信息技术企业股价普遍下跌。反之，在数据中心基础设施建设方面具有优势的韩国半导体、核电、电力设备等企业股价则普遍上涨。大信证券研究员李景敏（音）解释称：“在快速发展的AI产业以及企业间利益关系和盈利模式变化的过程中，市场正经历适应期，而构成AI基础设施的国内企业股价走势则保持坚挺。”政府推动资金从房地产市场向国内股市转移的举措，也对股市产生了积极影响。洪锡浩记者 will@donga.com