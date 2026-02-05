

每当辞旧迎新或面临重要决定时，谁都会有过占卜一下自己运势的想法。17世纪法国画家乔治·德拉图尔的《占卜者》（1630年代·照片）中登场的青年似乎也是如此。他被一群年轻的女性包围着，向老妇人伸出手询问自己的未来。他果真得到了想要的答案吗？



画中的青年衣着华丽、身披金饰，炫耀着财富和权势，但他的神情却仿佛悬在老妇人的唇边，岌岌可危。他真正需要警惕的并非虚无缥缈的预言，而是此刻正逼近身边的“一双双手”。当老妇人用天花乱缀的言辞迷惑青年心神之际，她的同伙中一人偷偷掏走钱袋，另一人则暗中剪断了他披在肩上的金色勋章的绶带。在假扮算命先生的骗子团伙的完美合作面前，青年束手无策。



德拉图尔将这一犯罪现场演绎得如同舞台上的戏剧。人物们彼此交错的视线和敏捷的手部动作，形成鲜明的对比，将这场骗局的紧张感推向极致。画作不仅批判了预言的虚妄，还痛切地揭示：对未来的焦虑，如何让人彻底失去判断力。



即便在今天，我们依然不断消费着“未来”这一诱人的商品。不确定性越大，就越要依靠“能看清未来”的话语。经济前景、投资建议、算法预测、专家和政治家信心满满的话语……无论是占卜还是数据，形式虽异，其运作机制与画中老妇人的伎俩如出一辙。



画中的青年或许得到了想听的话，却为此付出了现实资产的代价。这幅17世纪的画作向我们发问：我们是否因为担心明天，而忽视了今天身边重要的东西? 是否察觉，那些披着甜美预言外衣走近我们，企图掏空我们的钱包甚至灵魂的现代版“占卜者”们之手?

