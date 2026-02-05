非洲国家也参加冬奥会……朝鲜不参加这一地球村盛会

几内亚比绍和贝宁是即便是2月初每日最高气温也超过30度的非洲国家，也将派遣本国代表选手参加2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会。包括首次参加冬奥会的这两个国家在内，非洲8个国家的15名选手将踏上冬奥会的舞台。相反，截止到4日，在93个国家的2916名选手中，没有一名朝鲜代表。朝鲜最后一次参加冬奥会是2018年平昌冬奥会。当时朝鲜派出了22人的代表团参加5个项目的比赛，其中包括女子冰球南北统一队的12名选手。这是历届最大规模。问题是，2021年东京夏季奥运会时，朝鲜以担心新冠病毒流入为由，通报不参加。国际奥委会206个会员中，没有参加该大会的国家只有朝鲜。对此，国际奥委会向朝鲜奥委会下达了停止3年资格的处分。因此，2022年北京冬奥会时，朝鲜根本没有参赛资格。这一惩戒于2023年12月31日结束。这也是朝鲜能够派出14名代表团参加2024年巴黎夏季奥运会的原因。朝鲜之所以没有派选手参加此次比赛，是因为没有拿到一张参赛名额。去年在哈尔滨冬季亚运会花样滑冰双人滑项目上获得银牌的廉大玉（27岁）和金柱植（33岁）组合虽然得到了有可能参加此次亚运会的评价，但是未能越过最后的门槛。廉大玉/金柱植组合要想参加本届奥运会，在去年9月举行的资格赛上必须进入前三名，但成绩仅排在第10位。朝鲜有望在法国阿尔卑斯山地区举行的2030年冬奥会上再次挑战冬奥会。朝鲜首次参加冬奥会是在1964年的因斯布鲁克冬奥会。此后到2022年北京奥运会为止，在16届冬奥会期间，朝鲜只有9届（56.3%）派选手出战。1972年慕尼黑冬奥会时，朝鲜留下首次参加夏季奥运会的纪录，但没有参加1984年洛杉矶、1988年首尔、2021年东京的冬奥会，形成了鲜明的对比。朝鲜曾在冬奥会上获得银牌和铜牌各一枚，但至今没有金牌。1964年因斯布鲁克冬奥会时，韩必华（如今84岁）在女子速滑3000米比赛中获得银牌；1992年阿尔贝维尔冬奥会时，黄玉实（54岁）获得女子短道速滑500米铜牌。但在夏季奥运会上，截至目前，朝鲜共获得16枚金牌、18枚银牌、27枚铜牌等共55枚奖牌。赵英宇记者 jero@donga.com