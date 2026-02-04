22年间“时冷时热”的多套住宅拥有者征税，要坚守原则，观察副作用



将于今年5月9日到期的重征多套住房转让税的缓征措施是4年前由尹锡悦政府决定的。其宗旨是减轻税金负担，引导多住宅者出售。此后，虽然延长了三次，但并没有像期待的那样出现待售商品。首尔房价反而再次上涨。由于每年反复的征税延期，非正常现象变得像正常一样。要想阻止房地产市场的混乱，首先要消除围绕多住宅者课税的不确定性。



多住宅者转让税重课制度在22年间随着房地产市场的沉浮，往返于冷暖之间。2004年为抑制投机而实行该制度，但在2008年全球金融危机后被搁置。房地产市场低迷的2014年又遭废止。当时发放的资金和贷款再次推高了房地产市场，于是于2017年再次复活。2022年再次搁置直到现在。因此，市场上出现了“这次也会延长”的“学习效果”。



李在明总统1月23日表示：“不考虑延长多套住宅拥有者转让税免除期限”，并表明了5月9日结束的方针。在野党反驳称，“应该从青瓦台多套住宅者幕僚们开始出售房子”。所有的税金都应该可以预测。如果反复实行延期征税和延长征税等修修补补的政策，市场混乱将加重。距离征税实施还有3个月左右，因此要给“想卖也不能卖"的多套住宅拥有者出售的机会，对坚持“不卖、死扛”的房主按原计划征收税金，这符合税制原则。



不过，由于去年的10月15日对策，除了首尔市江南三区外，还有很多地方被限制。如果在限制地区购买房子，就要实际入住，因此住有租户的房子难以出售。政府决定在5月9日之前对合同件给予3、6个月的出售时间，这将有助于打开退路，增加出售量。在遵守征税原则的同时，还要继续观察市场的副作用。



对于支持多套住宅拥有者的主张，李在明抨击称：“都说钱是魔鬼，难道连最起码的良心都被魔鬼夺走了吗？”市场上既没有恶魔也没有天使。没有必要将多套住宅拥有者妖魔化，也没有必要像应该受到保护的弱势群体一样对待。按照原则征税，如果有问题，就应该通过立法进行更改。



多套住宅者课税之所以像现在这样畸形地推迟，是因为政府和朝野政界此前未能就修改税法达成协议。也就是说，在所得税法上保留了转让税重课规定，只通过实施令搁置了征税。7月税法修正案中还要包含房地产税制正常化方案。不能再发生政府介入反而导致市场被歪曲的事情。

