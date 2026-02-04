冰壶“金善英-郑英石”组合互换角色…誓言“务必拿下韩国队首场比赛”

2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会将于6日下午8时（当地时间）在意大利米兰圣西罗体育场以开幕式为起点，开启为期17天的征程。然而，为适应赛程安排，部分项目已提前举行比赛。冰壶是16个分项中最早开始的，于4日率先开赛。而冰壶项目中最早进行的是混双比赛。在混双比赛中，为首场比赛拉开序幕的正是韩国组合金善英（33岁）-郑英石（31岁）。世界排名第二的“金善英-郑英石”组合将于4日下午7时5分（韩国时间5日凌晨3时5分）在科尔蒂纳冰壶奥林匹克体育场，迎战瑞典的伊莎贝拉（29岁）-拉斯穆斯•布劳诺（32岁）兄妹组合，从而打响韩国代表队本届冬奥会的第一战。“金善英-郑英石”组合表示：“将展现出比血缘更浓的默契”，“务必拿下首场比赛，为韩国代表团传递胜利的气势。”在由男女各一名选手组队参赛的冰壶混双项目中，通常由男选手负责刷冰，女选手负责战术指挥。2024年世锦赛冠军布劳诺兄妹亦是如此，哥哥拉斯穆斯主要承担刷冰，妹妹伊莎贝拉则制定战术。“金善英-郑英石”组合则相反。曾作为“金队”的二垒手在2018年平昌冬奥会上夺得女子项目银牌的金善英，将负责与男选手不相上下的强力刷冰。出身于平昌冬残奥会比赛分析员、非运动员转为男子国家队选手的郑英石则负责战术指挥。这是发挥各自优势的“逆向思维”策略。金善英笑着表示：“英石解读冰壶路线的能力是世界级的”，“虽然我年纪更大，但在冰面上是英石引领我。”“金善英-郑英石”组合的另一项武器是“沉稳”。性格类型测试结果显示，两人的四个维度中有三个相反，但共同拥有“情感型”特质。即使出现失误，他们也不会互相指责，而是给予对方鼓励。郑英石强调说：“亲兄妹在赛场上容易情绪过热。但我们即使出现失误也不会互相埋怨。由于不易情绪波动，因此有很多顽强追赶并逆转的比赛。”两人在比赛中最常喊的话是“放松”。他们还制定了针对瑞典兄妹弱点的策略。郑英石笑着说：“我也有妹妹，所以比谁都了解兄妹组合的弱点。目标是引导出对方互相‘上火’的瞬间。”金善英表示：“布劳诺兄妹对首场比赛肯定也会紧张”，“是完全可以一较高下的对手。”金善英-郑英石组合在去年12月18日于加拿大举行的奥运最终资格赛附加赛最后一场比赛中，以10比5击败了世界排名第一的塔利•吉尔（27岁）-迪恩•休伊特（32岁）组合（澳大利亚），拿到了通往意大利的“最后一张门票”。韩国冰壶混双队以此首次凭借自身实力获得奥运参赛资格。2018年平昌冬奥会时，张惠智（29岁）-李基正（31岁）组合是以主办国身份自动获得参赛资格的。当时，张惠智-李基正组合在8支队伍参加的循环赛中取得2胜5负，最终排名第6。本届冬奥会，10支队伍将进行循环赛，排名前4的队伍进入奖牌争夺战。继平昌冬奥会后，又参加了2022年北京冬奥会女子项目比赛的金善英，成为首位出战三届奥运会的韩国冰壶选手。金善英表示：“‘金善英-郑英石’组合将向大家展示混双比赛是多么有趣的项目。”生涯首次参加奥运的郑英石则表示：“参加奥运是搭上了末班车。比赛我们是最先开始的。回来时，要戴着金牌最晚回来。”李素妍记者 always99@donga.com