防弹少年团光化门回归演出将面向全球190国直播

防弹少年团（BTS，照片）时隔约四年在首尔光化门举行的回归演出时间正式公布。演出将于下月20日发布正规五辑的次日，即21日晚8时开始，并通过奈飞（Netflix）平台向全球进行直播。所属公司Big-Hit Music于3日表示：“防弹少年团将于下月21日晚8时在光化门广场举行‘BTS回归直播：阿里郎’，为纪念前一日发行的正规五辑《阿里郎ARIRANG》，将表演包括主打曲在内的多首新歌。”与专辑同名的防弹少年团回归直播，将通过全球在线视频服务提供商奈飞向全球190余个国家及地区的观众进行直播。据悉，韩国活动或文化演出通过奈飞进行实时转播尚属首次。防弹少年团曾于2020年在美国NBC热门电视节目《吉米•法伦今夜秀》特别周策划中，于景福宫勤政殿和庆会楼展示过舞台。但此次回归演出决定将整个光化门广场作为舞台。Big-Hit Music方面说明道：“这也是首次有音乐人在光化门广场举行单独演出。”回归演出六天后，即下月27日，记录此次新专辑制作过程的纪录片电影《BTS：回归》也将在奈飞独家公开。据悉，该片记录了完成兵役后时隔约四年发布第五张正规专辑的防弹少年团在筹备专辑过程中经历的音乐思考等。收录14首歌曲的正规五辑《阿里郎》将于下月20日下午1时正式发行。Big-Hit Music方面表示：“此专辑蕴含了防弹少年团的本质，以及思念与深爱这种普遍情感”，“期待能引发全球音乐粉丝的共鸣。”史智媛记者 4g1@donga.com