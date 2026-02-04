两小时的内乱，看起来严惩在所难免



“哪有两个小时的内乱啊？”



尹锡悦前总统从前年12月3日紧急戒严之后到上个月的最后陈述为止，一直在重复这样的主张。其宗旨是，戒严短时间内就结束，没有人员伤亡，因此只不过是突发事件。但这与事实和常识相去甚远。因为政变本来就是看能否在几个小时内掌握核心权力机关的战斗。



政变专家、美国肯塔基大学教授克莱顿·塔恩表示：“政变经常在几个小时内结束，几乎没有持续几天。”特别是中间失败的政变更短。秘鲁总统卡斯蒂略2022年的“亲卫政变”也在两个小时内以失败告终。英国《卫报》当时写道:：“他只当了两个小时的独裁者。”



更何况，在审判过程中，有法庭证词称，尹锡悦指示封锁国会，拉出国会议员，逮捕主要政界人士。结果，既不是突发事件，也不是警告性戒严，这一点在半个月后的尹锡悦内乱嫌疑一审宣判中，有可能成为重刑的支持因素。



其次，“12月3日紧急戒严”是宪政史上第一次“自上而下的内乱”。历史上5月16日军事政变时时任第二军副司令朴正熙和12月12日政变时时任保安司令全斗焕，都为了夺取政权而动用了武力。但尹锡悦作为国军统帅和国家元首，在国家系统的顶峰，为了消除政敌，动员了军队和警察。



选举产生的权力发动亲卫政变的成功率很高，而且宪政秩序也会在内部崩溃，因此对民主主义和法治主义更具致命性。因此，1月21日对前国务总理韩德洙判处有期徒刑23年的李镇宽法庭认为，应该进行严厉的处罚。当时法庭表示：“自上而下的内乱的危险性程度不能与自下而上的内乱相比。”



第三，时代的变化也可能对尹锡悦不利。一些人认为，对韩德洙的刑罚高于检察机关求刑（15年），比1996年卢泰愚前总统因涉嫌从事内乱重要任务而被判的22年零6个月的刑罚还要重，因此对公平性提出了质疑。卢泰愚参与的12月12日政变和5月18日民主化运动中，虽然出现了很多死亡者和受伤者，但12月3日紧急戒严并非如此。他们还认为，韩德洙和卢泰遇的参与程度不同。



但法律界指出：“此次戒严发生在距离军事独裁时期、对政变并不陌生的近半个世纪之后，这一点非常重要。”他们认为，在人均国民总收入仅为1749美元的当年和已超20倍的36745美元的现在，内乱带来的经济和社会冲击也必然会有所不同。一名现任法官表示：“根据时代的不同，对违法性的认识也会有所不同。贿赂罪和性犯罪比过去受到更严厉的处罚也是因为这个原因，内乱罪也可以看作是一样的。”其宗旨是，从预防观点出发，有必要进行果断的处罚，以免再次出现破坏国民共同努力取得的经济成就和民主秩序的鲁莽企图。



最后，尹锡悦在审判过程中没有反省和自我反省，这也可能成为加重刑罚的因素。过去连全斗焕也在最后陈述中低头表示：“不管是监狱还是死亡，我都会甘愿接受。”但尹锡悦在审判期间一直责怪国务委员、司令、国会。仍在坚持自己没有错。大多数国民仍然不能原谅这样的前总统，这一点也是法庭难以回避的现实。

