对韩提高关税的特朗普，对印度却“50%→18%下调”

美国总统唐纳德•特朗普于2日表示，因印度决定停止进口俄罗斯产原油，美国将对印度的互惠关税从25%下调至18%。由此，包含针对进口俄罗斯原油的制裁性关税在内，美国对印度总计高达50%的关税将大幅降至18%。此举与以关税相关立法延迟为由，突然向盟友韩国通报提高关税形成对比。特朗普总统当天在“真实社交”平台发文称，与印度总理纳伦德拉•莫迪进行了通话，讨论了贸易和结束乌克兰战争等多项议题，并通报了降低关税的消息。他表示：“莫迪总理决定停止购买俄罗斯原油，并购买更多美国原油，潜在地也包括委内瑞拉原油”，“基于对莫迪总理的友谊和尊重，我们同意了立即生效的美印贸易协议。”据此，美国将对印度的互惠关税从25%下调至18%，同时撤销针对进口俄罗斯原油的25%制裁性关税。印度是美国主导的、旨在牵制中国的多边安全协商机制“四方安全对话（Quad）”的核心轴心。因此，去年特朗普政府向印度施加关税重压时，外交界曾担忧这可能妨碍对华牵制路线。似乎意识到这一点，特朗普总统当天强调：“印度与我们惊人的关系未来将更加牢固。”特朗普总统正积极将关税用作实现政治、外交目的的工具，即便是对盟友也不例外。其典型举措包括：宣布对决定向格陵兰派兵的英国、德国、法国等欧洲八国加征10%附加关税，或威胁对法国产葡萄酒征收200%的惩罚性关税等。美国乔治梅森大学客座教授唐纳德•J•布德罗当天在《华盛顿邮报》专栏文章中指出：“特朗普的关税攻势正在加剧美国市场的不确定性，并仅仅在盟国间助长反感情绪。”张恩智记者 jej@donga.com