警方对监查院进行扣押搜查…调查“西海枪击”军机泄露事件

就前监查院院长崔在解等人涉嫌在2023年发布“西海公务员遭枪击死亡事件”监查结果时泄露军事机密一事，警方于3日对监查院进行了扣押搜查。当天，首尔警察厅反腐败调查部以违反《军事机密保护法》的嫌疑，对位于首尔钟路区的监查院执行扣押搜查，并获取了相关资料。院长崔在解和监查委员柳炳浩涉嫌在尹锡悦政府时期的2023年12月，通过发布西海枪击事件监查结果新闻稿的过程中，泄露了二级军事机密。当时新闻稿内容称，文在寅政府在枪击事件后放任事态发展，并通过隐瞒和操纵，使遇难者李大俊看似主动推动越境投朝。据悉，当时监查院监查委员会以新闻稿包含国家安保室和国防部等的应对情况以及李大俊“表明越北意愿情报”等军事机密为由，决定不予公开，但时任事务总长的柳炳浩监查委员推翻了该决定，推动了公开。此后，监查院运营革新特别工作组于去年11月以违反《军事机密保护法》涉嫌泄露军事机密的罪名，举报了柳炳浩监查委员和崔在解前院长。西海公务员遭枪击死亡事件是指2020年9月在仁川小延坪岛附近进行渔业指导的海洋水产部公务员李大俊遭朝鲜军方枪击身亡的事件。当时海警等宣称李大俊试图主动越境投朝，但政权更迭后，监查院发布了相反的监查结果，引发持续的政治争议。警方相关人士表示：“未来将依据法律和原则，对相关人员进行调查等，严肃推进调查工作。”郑瑞英记者 cero@donga.com