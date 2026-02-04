韩美将如期举行“消除朝核和指挥部斩首演习”

据悉，韩国和美国决定像往年一样，在上半年举行韩美“自由盾牌”联合军演，为期两周左右。统一部长郑东泳等人主张，为了改善南北（韩朝）关系，有必要调整演习，但韩美为了加快战时作战指挥权的移交速度，决定正常进行联合演习。朝鲜一直强烈反对这一演习，称其为“核战争演习”。据政府消息人士3日透露，韩美决定在3月9日至19日举行“自由盾牌”演习。在正式演习之前实施的危机管理演习将于3月3日至6日举行。“自由盾牌”是假设朝鲜全面“南侵”、战争爆发，通过模拟训练掌握韩美联军作战计划的指挥所演习。演习不仅包括对朝鲜的防御，还包括反击、强掳朝鲜指挥部、消除核武器等，朝鲜一直强烈谴责说：“这是北模拟侵的对决妄动。”因此，一些人认为，以特朗普总统4月访华为契机，有可能举行朝美首脑会谈，因此一直要求推迟演习。但据悉，韩国国防部坚持为了在李在明总统任期内移交作战权，正常实行联合军演不可避免。韩国政府消息人士表示：“去年11月，韩美通过安保磋商会议决定，在今年内完成移交作战指挥权的三个阶段中的第二阶段——完全运用能力检验，因此只能正常实施‘自由盾牌’联合军演。下半年的演习也将像往年一样进行，结束完全运用能力检验，确定移交作战指挥权的年度。”据悉，青瓦台计划于5日在国家安全保障会议常任委员会会议上讨论韩美联合军演实行方案。据悉，青瓦台也通过韩美军方之间的协商确定了联合演习日程，此次演习与战时作战指挥权的移交有关，因此很难推迟演习。不过，据悉，目前正在讨论分散实施通常在联演期间集中实施的野外机动联合训练的方案。对于“这是考虑到朝鲜的反弹而采取的措施”的指责，另一政府消息灵通人士表示：“这是因为有意见认为，在特定时间内集中进行野外机动训练会降低训练效率。”孙孝周记者、尹相虎军事记者 hjson@donga.com、ysh1005@donga.com