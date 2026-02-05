防弹少年团回归演出将由“超级碗中场秀”导演执导

曾执导去年美国“超级碗”中场秀的世界级演出导演哈米什•汉密尔顿（见图）将负责防弹少年团（BTS）的光化门回归演出。奈飞（Netflix）于4日表示，将于下月21日晚8时在首尔光化门举行的“BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG”演出，将由“现场活动之王”汉密尔顿导演执导。这位英国籍导演是明星导演，曾执导2012年伦敦奥运会开幕式以及美国奥斯卡金像奖、格莱美奖、艾美奖等众多知名颁奖典礼。汉密尔顿导演去年2月曾为美国职业橄榄球大联盟“超级碗”中场秀执导嘻哈歌手肯德里克•拉马的表演，引发巨大反响。当地时间1日，他还作为导演参与了奈飞动画《K-POP：猎魔女团》收录曲《Golden》首获格莱美奖的颁奖典礼。防弹少年团的回归演出将通过奈飞向全球190多个国家及地区进行直播。预计当天现场将聚集数万人。对此，首尔市表示：“将以灾难安全状况室为中心，实时监控人流密集度，并计划推进活动场地周边地铁站过站不停、管制非法摊贩等措施。”同时也在研究面向外国访客的对策，例如在首尔广场舞台屏幕和电子显示屏上以多语种发布安全信息等。防弹少年团将于光化门演出前一天发售的正规五辑《阿里郎ARIRANG》，已引发热烈关注。据所属公司Big-Hit Music透露，截至4日，《阿里郎》在全球音频流媒体平台Spotify上已被“预存”超过300万次。这是自上月16日宣布回归消息后约19天内的数据。此前最高纪录是泰勒•斯威夫特于去年10月发售的正规十二辑《The Life of a Showgirl》，其在发售前获得约600万次预存。李知允记者、宋振浩记者 leemail@donga.com、jino@donga.com