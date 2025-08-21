法国著名作家高度评价韩流现象 称“世界认可韩国人才能”

“飞翔的人类，游泳的人类，钻入地底的人类……第三次世界大战后的未来，究竟何种人类能够幸存？”这番宛若科幻（SF）电影或漫威系列超级英雄的多样人类构想，源于地球爆发毁灭性核战争后，人类为求生存选择与动物杂交的设定。残存的少数旧人类与三种新人类能否共存？携新作《喀迈拉之地》访韩的法国作家贝尔纳•韦尔伯（见图）于20日下午在座谈会上笑言：“蚂蚁拥有逾1.8万个物种，而智人却唯独保持着单一物种形态，单一物种的生存能力是否过于脆弱？”“当前人类已面临战争与气候危机等多重威胁。我试图展望的是：当某一种族遭遇危机时，其他种族会如自然界般应运而生。”被誉为“天生故事大师”的贝尔纳•韦尔伯谈及时隔两年访韩感受时表示：“韩国是我的第二故乡。”因其多部作品融入韩国元素，他被誉为“亲韩派作家”。作家笑道，“韩国读者充满好奇心且富有智慧，这或许是他们格外青睐我作品的原因。”“近期韩国文化内容风靡全球。韩国虽相对缺乏自然资源，却拥有卓越的人力资源。通过出色的教育体系，他们在电影、音乐等领域展现出创造性艺术成就，世界正在认可韩国人的才能。”贝尔纳•韦尔伯还透露了即将在法国出版的新作线索：“下部作品以树木与森林为主题，森林象征着与数字文明的割裂。”“作家的本质在于为人类思索更美好的未来并提出质询。我始终努力走在读者想象力的前沿。”金基润记者 pep@donga.com