“科学家卖票，打扫卫生间”……“特朗普结构调整”使美国国家公园面临危机

“在这里，我们也不得不失去了很多同事。但是更详细的话，我也不能说。”当地时间10日，美国东北部缅因州的阿凯迪亚国家公园。记者在这里遇到一名公园管理员（国家公园员工），向他了解特朗普第二届政府上台后美国国家公园一再遭受到的危机。对于记者的提问，他带着苦涩的表情作出了上述回答。世界上最为历史悠久、被很多国家奉为圭臬的美国国家公园体制，是象征美国的代表性自然遗产，也是旅游资源。但特朗普就任总统后，在削减联邦政府预算的过程中，美国国家公园管理局的预算被大幅削减。随着职员被大量解雇，最近美国国家公园正在迎来史无前例的挑战。此外，气候危机导致的暴雨、暴雪、火灾和生态界崩溃等也加重了困难。有评价认为，有“美国宝藏”之称的国家公园运营正在逐渐萎缩。● 全世界国家公园的始祖美国是最早向全世界提出“国家公园”概念的国家，1872年指定世界第一个国家公园“黄石国家公园”，目前全美共有63个国家公园。美国的国家公园概念传到世界100多个国家，各地后来建成了4000多个国家公园。这就是将美国国家公园称为“美国最佳创意”的原因。实际上，美国国家公园的规模和生态多样性无人能及，足以自傲。除了以壮丽的自然景观和美景闻名韩国的大峡谷、约塞米蒂等西部国家公园外，还有60多个以火山、湿地、沙漠、珊瑚礁、洞穴、冰川等环境著称的公园。与此同时，像自然本身一样得到高度评价的是国家公园运营系统和为使用者准备的多种项目。管理国家公园的人力，其专业性也获得非常高的评价。在美国国家公园里，被称为“公园管理员”的国家公园管理局所属职员随处可见。他们负责公园的维护、警备、灭火、救助遇难者等业务，还负责向使用者介绍国家公园的生态系统和物种多样性，并起到引导游客近距离体验和了解森林的专家作用。在各国家公园的访问者中心，公园管理员们提供主要登山路线推荐和地图解说，按时间段在国家公园内的主要景点与访问者见面，对森林和生态界进行热情的解说。国家公园还为孩子们准备了系统的教育。美国国家公园在每个公园都为儿童运营“青少年管理员”项目，打造活动册，以便让孩子们更好地理解不同公园的生态界特征、公园的历史和主要特征，以及可以见到的动植物。公园管理员们给来到访问者中心的孩子们分发活动小册子，完成并回来后还让孩子们宣誓守护自然，并给他们戴上“青少年管理员徽章”。这是从小就引导孩子们到国家公园、认识自然珍贵性的代表性项目。每个国家公园都拥有研究濒危物种、气候变化带来的植被变化、森林复原等多个领域的科学家。在这种丰富的魅力下，每年有3亿多人访问美国国家公园。国家公园主要位于农村和偏远地区，对搞活地方经济也有相当大的帮助。据国家公园管理局透露，以2023年为准，国家公园为美国经济创造了556亿美元的价值和41.5万个以上的工作岗位。美国人的支持也是压倒性的。最近在皮尤研究中心进行的调查中，76%的美国人对国家公园管理局表示肯定。在相关调查中，这一数值在政府机关中最高。● 经过结构调整的管理员们……危机的国家公园管理局但是，进入特朗普第二届政府后，随着联邦政府实行效率化工作，运营国家公园的管理局预算被大幅削减，到最近为止已有超过四分之一的职员被解雇。据外电报道，在国家公园管理局，包括公园管理员在内的正式职员减少2500名以上，合同工也被大举解雇。在明年的预算案中，国家公园管理局的预算比今年减少10亿美元，预告了109年美国国家公园历史上最大的缩减。人力规模也将从去年的1.3万多人裁减5000人以上，只剩下8100人左右。多个国家公园已经出现预算削减的影响。随着负责公园各处的公园管理员消失，因人力不足，部分访问者中心及入口或被关闭，或中断公园内露营场的运营。公园管理员介绍森林旅游及解说的项目运营也大幅减少。代表公园的年例活动也因预算不足面临取消危机。甚至出现了研究气候危机或生态界变化的科学家们在售票处发门票、打扫卫生间的事例。路透社报道说：“约塞米蒂国家公园人力严重不足，包括科学家在内的几乎所有职员都要轮流打扫露营地卫生间。水文学者和入侵物种专家也被安排在售票处接待访客。”公园管理员大部分居住在公园内或附近地区的宿舍，一旦失去工作，实际上还会马上面临无处居住的问题。国家公园管理局职员们通过各种匿名采访呼吁：“对结构调整的恐惧和挫折感支配着国家公园。109年来积累的公园力量正在受到威胁。”● 送给来访儿童的铅笔也不见了实际上，记者当天访问的阿凯迪亚国家公园虽然正是最最旺季的夏季休假季节，但与往年访问的其他国家公园相比，看得见的公园管理员明显较少。以前在国家公园里，随处可见公园整修、向游客亲切问候、向孩子和大人介绍各种旅游项目的公园管理员。但是，今年在阿凯迪亚国家公园，在访客爆满的情况下，只能在售票处和访客中心等必要场所见到少数公园管理员。在给孩子们提供“青少年管理员”小册子时，用于填写活动纸的铅笔也不见了。一名公园管理员说：“（以现在的预算）无法满足需求，所以不提供铅笔。对于没有书写工具的孩子，只能让他们去参观者中心的纪念品商店买。”在这种情况下，美国国家公园为了在外形上展现出和以前一样的面貌，正在孤军奋战。因为此前，内务部长道格·伯克姆似乎意识到了对削减国家公园管理局预算的批评，向所有国家公园发布命令，要求“以开放的状态允许进入，并为所有访客提供最佳顾客服务体验”。但内部有人批评说，访客们看不见的地方严重淤青。美国国家公园保护协会指出：“公园管理人员不得不优先考虑为游客的业务和服务，因此本应进行的工程和研究等被挤到了后面。”特别是随着研究领域核心科学及研究职责被废除，出差或支出被严格限制，不仅是国家公园，美国鱼类及野生动物局、森林厅、美国地质调查局、土地管理局等的重要业务也被搁置。据悉，考古调查、清除外来物种、海平面上升研究等项目也面临危机。也有人担心，从长远来看，美国高水平的基础科学研究力量也会受到不小的打击。——写于巴哈伯，面临危机的美国国家公园林雨宣 imsun@donga.com