李在明“对朝忍耐，对日信赖”……所有的力量都来自国民团结

李在明总统15日在光复80周年贺词中表示，“必须摆脱旧的冷战思维和对抗，开创和平的韩半岛新时代”，向朝鲜阐明“尊重其体制，无意进行吸收统一和敌对行为”。他还进一步表示，将分阶段恢复前任政府时期废除的《9·19南北军事协议》。对于日本，他称之为“既是共用院子的邻居，也是重要的伙伴”，并叮嘱“要正视过去的痛苦历史，努力不让两国的信任受损”。李总统的贺词可以概括为，以对朝鲜的耐心和对日本的自信为基础，展开新政府的对外政策路线。他对朝鲜反复要求进行对话，而对日本则优先考虑面向未来的合作。此前，每当政权交替时，对朝、对日政策都会出现大幅波动，随着与一方拉近距离，与另一方疏远的情况也很多。这算是李在明式的实用主义宣言，即适当管理这两个关系，均衡地引导对外政策。对于对朝政策，李总统恢复了之前韩朝对话的前提条件——“尊重朝鲜体制”和“排除吸收统一”的原。这与公然提出“自由北上”为统一主义、主张“吸收统一”的前任政府有着明显的差异。特别是，李总统不仅继续采取停止散发传单、拆除扩音器等对朝鲜怀柔的措施，还阐明了恢复《9·19南北军事协议》。“虚幻的黄梁梦”等嘲弄也要忍耐到朝鲜作出回应为止。对于韩日关系，李总统反复确认了“双轨”基调，即按照历史原则应对历史问题，同时加强两国间的未来合作。李总统计划在下周末的首次访美之行中，通过先行访日的外交活动展现小小的破格。日本首相石破茂当天在战败日致悼词时隔13年首次提及“反省”，表现出了相应的回应。当这些小小的信赖逐一积累时，韩日间相生合作的基础也会变大。事实上，维持对朝、对日的均衡，是为了度过“特朗普第二期时代”这一国际秩序剧变期的智慧。因为，要想应对美国总统特朗普的美朝直接交易，需要打开与朝鲜的对话渠道，而对同盟苛刻的特朗普式算法则需要与日本的合作。尽管如此，就像前前政府、前政府一样，对外政策很容易流于过于倾向一边和偏向。这种偏重的根源在于借助舆论，特别是依靠国论分裂中的支持层的政派计算。政府政策的所有力量都来自国民团结。更何况是对外政策呢！过去的失败也是亲朝、亲日争议导致的分裂和矛盾，以及由此带来的单边主义政策推进的结果。政策的成功，乃至政府的成功，可以通过真正的政治复原，即团结的政治来实现。李总统也在贺词中表示，“现在应该消除我们内部的障碍”，强调要摆脱分裂的政治，共同打造相生的政治。当然，首先应该是从李在明总统本人开始。