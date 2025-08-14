《社论》“执政党代表不能只看党员”……元老们的逆耳忠言



共同民主党元老级政治家12日在常任顾问团邀请座谈会上接连向郑清来代表提出了逆耳忠言。“执政党不能只盯着党员搞政治”（前国会议长丁世均）、“不要忘记过犹不及”（前议长文喜相）、“改革速度要符合国民的要求”（前议员李龙得）等忠告接连不断。不能只望着强硬党员，还要包容全体国民。



在权利党员们的压倒性支持下当选的郑清来代表从就任后起就提出了“更强的共同民主党”，延续了强硬路线。他拒绝与国民力量党对话，称“握手是和人的”，并毫不犹豫地表示“国民力量党应该解散10次、100次”。这让人联想到过去在野党时期作为法制司法委员长所发的言辞。



国民力量党在总统选举失败后仍然拒绝革新，分成“赞成弹劾”和“反对弹劾”相争斗的行为，令人失望。尽管如此，他们仍然是国民选择的107个议席的第一在野党，也是国政运营的一个轴心。全面排斥在野党是破坏作为议会民主基础的牵制和平衡的事情。更何况，在李在明政府上台后的第一次定期国会即将到来之际，如果朝野继续维持正面冲突的基调，民生和经济恢复的立法很有可能被抛在脑后。



在中秋节之前完成改革立法的构想，也是相比国民舆论更重视强硬派党员的期待。郑清来在当选两天后在党内设立了检察、媒体、司法改革特别委员会，并全面安排了强硬派议员担任各委员长。他说“将像暴风一样进行三大改革，像电光石火一样结束”，但速度战并不是万能的。如果在没有得到国民认同的情况下强行推进，甚至会破坏改革的名分。



尹锡悦前总统已经向我们展示了只关注强硬支持者的政治下场。在任期内拒绝与在野党对话，只专注于团结核心支持层，结果违背民心运营国政，自己推翻了政权。只追求强硬派党员的政治会缩小外延，外延变窄的政党会远离国民的选择。就像元老们的建议一样，执政党代表应该从国民的要求而不是党员的要求来从事政治。

