“韩越贸易额5年后将翻番”……突破贸易战争的桥头堡



韩国总统李在明11日与来访的越南一号人物越共总书记杜林举行首脑会谈，双方一致同意努力在5年内将两国贸易规模翻番。即计划从去年的867亿美元（约120万亿韩元）扩大到2030年的1500亿美元（约208万亿韩元）。两国还决定在核电站、高速铁路、国防产业、新城市开发等领域加强合作。



越南是继中国和美国之后，去年韩国的第三大贸易国，也是仅次于美国的第二大贸易顺差国。另外，韩国是越南的最大投资国，三星、LG等1万多家韩国企业进军越南。越南人口1亿，中位年龄只有32岁，年增长率高达7%左右，是一个年轻而充满活力的市场。两国签有自贸协定，在韩国采购核心零部件，在越南生产最终材料后出口到美国等国家，因此可以成为美国关税炸弹的合作伙伴。



两国首脑在联合声明中决定将两国间“全面战略伙伴关系”扩大到尖端科学技术、能源、供应网等面向未来的领域。越南政府正在推进高速铁路90万亿韩元、新核电站等电力领域190万亿韩元规模的大型国策事业，因此韩国企业有机会。如果参与北宁省东南新城市的开发，将成为“K-新城市”的首个出口案例。



越南也是韩国尖端产业供应链多元化的核心伙伴。越南的半导体、电动汽车电池等核心材料稀土储量仅次于中国，居世界第二位。针对中国的稀土武器化，两国决定建立核心矿物供应网中心进行合作。此外，人工智能、生物等越南的资源、人力和韩国的技术、资本携手的领域也多种多样。



在全球贸易体制重组中，为了降低对美国和中国的贸易依赖度，韩国与越南等东盟核心国家的合作非常重要。这不是单纯为了出口多元化的缝隙市场，而是需要战略攻略的核心市场。应该以与越南的合作为桥头堡，将新市场开拓扩大到东盟、印度等新南方地区，在贸易战争中寻找新的突破口。

