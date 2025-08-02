孙兴慜英超去留扑朔迷离 弗兰克主帅言论反复引关注

英格兰足球超级联赛（英超）托特纳姆热刺队球员孙兴慜（33岁）于1日与队友一同抵达韩国。正在进行季前亚洲巡回赛的托特纳姆热刺队将于3日晚8时在首尔世界杯体育场与同属英超联赛的纽卡斯尔联队进行一场友谊赛。当天，为了一睹孙兴慜及19岁新星梁民革等托特纳姆热刺球员的入境场景，众多球迷来到仁川国际机场。托特纳姆热刺队与纽卡斯尔联队的友谊赛，可能成为身陷转会传闻的孙兴慜身披托特纳姆热刺队战袍驰骋赛场的最后一场比赛。面对接连不断的转会相关报道，孙兴慜和托特纳姆热刺俱乐部均保持沉默。在此情况下，6月执掌托特纳姆热刺队教鞭的托马斯•弗兰克主帅（52岁•丹麦）就孙兴慜去向发表了反复无常的言论，使得孙兴慜的未来陷入迷雾。弗兰克主帅在上月19日对阵雷丁队（英格兰足球甲级联赛）的友谊赛前、作为主帅上任后的首次正式记者会上表示：“若一名球员长期效力于一家俱乐部，俱乐部需就其去留作出决定。关于孙兴慜，我们5、6周后再做考量。”此番言论似暗示考虑孙兴慜转会。孙兴慜在对阵雷丁队（2比0，托特纳姆热刺胜）的比赛中出场45分钟，但未能贡献进球或助攻数据。5天后，美国体育专业媒体《The Athletic》报道称：“美国职业足球大联盟洛杉矶FC俱乐部已准备就引进孙兴慜展开谈判。”此后，美国及英国媒体接连报道称洛杉矶FC俱乐部总经理已亲赴英国伦敦运作孙兴慜转会事宜，使得孙兴慜加盟洛杉矶FC队的可能性大增。对此，弗兰克主帅于上月29日做客英超专业YouTube频道“穿西装的男人”时，在被问及孙兴慜后回应道：“孙兴慜是下赛季能在托特纳姆热刺队担当重要角色的球员。他是在托特纳姆热刺队取得诸多成就的杰出球员，目前正以出色的态度投入季前训练。”此番表态与其10天前的言论温差巨大。在弗兰克主帅似倾向孙兴慜留队的言论发表后，英国体育媒体《球队谈》于上月30日报道称：“托特纳姆热刺队为保护孙兴慜的价值，正考虑提出续约提议。”若未完成续约，孙兴慜与托特纳姆热刺队的合同将于明年6月到期。上月31日在香港举行的托特纳姆热刺队与英超阿森纳队的“北伦敦德比”（1比0，托特纳姆热刺胜），孙兴慜被寄予首发出场的期望。自2015年效力托特纳姆热刺队以来，孙兴慜对阵阿森纳队时表现一贯强劲，累计出战22场，贡献9粒进球和4次助攻。然而，当日弗兰克主帅未将孙兴慜列入首发名单。孙兴慜于下半场第33分钟替补出场，但未能取得进球。孙兴慜自2023年8月起佩戴托特纳姆热刺队队长袖标。作为球队标志性球员，若孙兴慜继续留在托特纳姆热刺队，很可能继续担任队长。但弗兰克主帅在与阿森纳队的比赛后表示：“尚未决定下赛季由谁担任队长。我们需要进一步了解队内球员。”托特纳姆热刺队将于2日举行对阵纽卡斯尔联队赛前的官方记者会。预计届时将有大量关于孙兴慜转会与否的韩国媒体提问，各方关注弗兰克主帅此次会否给出明确答复。韩钟浩记者 hjh@donga.com