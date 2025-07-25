孙基祯“第二枚金牌”青铜头盔亮相 国博特展可睹宝物真容

1936年德国柏林奥运会马拉松金牌得主孙基祯（1912∼2002年）。他在整整50年后才收到冠军奖品——一件“希腊青铜头盔”（宝物）。那是1986年在德国举行的奥运会50周年纪念活动。当时孙基祯表示：“这是第二次获得金牌的感觉。一次是当时的金牌，另一次是今天这个青铜头盔。”他迟迟才获得的青铜头盔制作于公元前6世纪希腊科林托斯。是为祈求奥运会胜利并献给神明而制作的。其玄妙的青绿色、内收后流畅外展的造型等均非同寻常。柏林奥运会期间，希腊一家报社将其作为马拉松冠军的奖品提供，但未能送达孙基祯手中。孙基祯在数十年后收到头盔时曾表示：“多亏1976年《东亚日报》刊登（头盔相关）报道后，旅德侨胞卢洙雄先生查阅柏林多家博物馆最终找到线索并告知，才得以开展返还工作。”人们可以在25日开幕的韩国国立中央博物馆特别展览“用双足征服世界”中再次见到这顶青铜头盔。为迎接光复80周年而举办的本次展览，将展出孙基祯纪念馆收藏的柏林奥运会金牌和月桂花冠、报道其夺冠消息的美国《纽约时报》等共18件物品。博物馆方面表示：“金牌、月桂花冠和冠军奖状齐聚一堂，是自2011年大邱世界田径锦标赛纪念特别展以来14年来的首次。”一张写有孙基祯于1936年8月15日（光复9年前）为一名外国人签名“Korean 손긔졍”（Korean 孙基祯）的明信片也将首次公开。这是收藏体育相关文物的许镇道先生于1970年代在欧洲某拍卖会上竞拍获得的明信片。学艺研究员权惠恩（音）表示：“据孙基祯自传记载，孙基祯为了向世界宣告自己不是日本人而是韩国人，一有机会就用韩文为外国人签名。”展览讲述了在日本帝国主义压迫下，孙基祯虽不得不佩戴日本国旗参赛，却胸怀祖国站上领奖台的故事，以及此后在世界舞台上活跃的韩国马拉松选手们的故事。1947年，孙基祯作为教练佩戴太极旗参加了第51届美国波士顿马拉松大赛。他当时对在该赛事中创造世界纪录的运动员徐润福（1923∼2017年）说“你拥有为祖国奔跑的自豪感”，这段鼓励的话也广为人知。展览中还可通过人工智能（AI）技术重现他的这段历程的视频。李知允记者 leemail@donga.com