韩国检方对咬断施暴者舌头的女性求判无罪 距案发61年

61年前因咬断企图性侵自己的男子的舌头而被判有罪的崔末子（79岁），在其再审庭审中，检方求判其无罪。23日，釜山地方法院刑事5部（部长法官 金贤淳）进行了崔某再审的首次庭审和结审庭审。当天，检方向法院请求宣告崔某无罪。检方表示：“本案系针对突如其来的性暴力，受害者的正当行为不可谓过当，亦不构成违法”，“请求认定被告人属于正当防卫，宣告无罪。”检方随后向崔末子道歉称：“对于本应受到保护的性暴力受害者崔末子女士，我们带来了难以估量的痛苦和伤痛。”崔某的辩护律师表示：“因司法部门之故，导致施害者与受害者身份倒置的本案，虽然迟了，但终获纠正。继检方之后，期待法院作出回应。”身着白色上衣、安静坐在被告席上的崔某，当审判长要求做最后陈述时，宣读了准备好的一页手写文件。崔某表示：“1964年那天的噩梦至今历历在目。国家将我定为罪人，让我在痛苦中度过了61年”，“希望制定相关法律，让后代们能在没有性暴力的世界里幸福生活。”宣判日期定于9月10日下午2时。崔某走出法庭时，曾面露笑容高喊“我赢了”。在法院外会见记者时，她表达了感想：“多亏了一直保护我的市民团体、律师和国民们，我才能走到这里。”对于检方求判无罪并道歉一事，她表示：“既然我亲耳听到（他们）承认错误并道歉，我认为大韩民国仍存在正义。”崔某还双手聚拢至头部比出心形，向支持者们表达了感谢。1964年，当时18岁的崔某因咬断企图性侵自己的男子的舌头致其1.5厘米舌头断离的嫌疑被拘留起诉。当时法院判处崔某有期徒刑10个月，缓刑2年。法院未采纳崔某关于“为防御性侵而实施正当防卫”的主张。案发56年后的2020年5月，崔某申请再审，但一审和二审法院均以“无证据证明检察官在过往调查中存在非法拘禁及强迫认罪”为由，驳回了其申请。大法院经过逾3年的审理，以“‘崔某主张属实之情节已相当充分’为由”撤销原判发回重审，釜山高等法院于今年2月采纳了崔某对其中伤案件再审驳回决定的上诉。釜山=金华英记者 run@donga.com