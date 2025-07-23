特朗普和李在明的教育部



“如果当选总统，将废除教育部。”



去年秋天，时任美国共和党总统候选人特朗普在选举游说中说出这句话时，笔者露出了苦涩的笑容。因为想到，“在地球的另一端，教育部也是公众之敌啊”。不仅在美国，在韩国，“废除教育部”也是选举时经常出现的公约。教育部作为对现教育不满和不信任的象征，仅凭废除一词就能给国民带来宣泄，是一种“气爽公约”。



因此，起初也以为特朗普的发言只是为了“刺激选民的选票”。但如今，特朗普总统真的是在消灭教育部。竞选期间一直对美国教育表现出强烈问题意识的特朗普，就任后总统立即通过行政命令指示，在法律和制度允许的最大范围内解散教育部。



特朗普政府表示，教育部的主要功能中，学费贷款将交给财政部，人力政策将交给劳动部，援助残疾学生将交给保健福利部，身份问题将交给法务部。军属学生的援助由国防部负责，印第安人的教育援助由内务部负责。撇开政策赞成和反对不谈，这表明特朗普对教育工作非常上心。



特朗普的立场是，“教育权应由各社区和家长拥有，而不是国家”“教育部效率低下、官僚主义盛行，是不必要的组织”。实际上，特朗普政府以教育部为对象，正在进行高强度的结构调整。从今年3月开始，教育部4100多名职员中约有1400名实际上被解雇，进入了休假状态。虽然“正式废除”教育部需要国会表决，并不容易，但他的想法是要“实质性解散”教育部，使其事实上无异于废除。



美国联邦教育部的残疾学生和少数群体、低收入阶层学生相关业务比重较大。因此，反对废除的呼声也很高。尽管如此，特朗普仍然强调效率和自律性，并采取了强有力的措施。



韩国又如何呢？与美国不同，韩国教育部的大学等高等教育相关业务比重较大。尽管如此，只要点击教育部网站上的“教育部介绍-组织架构”栏目，就能知道教育部是多么庞大的集团，也是将各种业务分成小块的组织。



小学、初中、高中学生人数呈几何级数减少，但在组织结构方面，仅从停留在“婴儿潮”时期的全国17个市、道教育厅、176个教育支援厅、246个直属机关，就可以看出教育部有多么庞大。这还不够，还声称要制定国家百年大计，在教育部上又成立了“屋上屋”的国家教育委员会。从数字上看，该组织是第一大组织。



然而，普遍认为，教育部对学生、家长、教师们为之头痛的问题，并没有提出有意义的解决方案。



教育部门如此迫切需要变化和改善，但李在明总统提名的其部长人选，却是对小学、初中、高中教育的理解令人产生怀疑、涉嫌犯有严重剽窃论文行为的李真淑。对此，有评价认为，这无异于暴露出新政府对教育政策缺乏关心。



另外，从教育部长兼任社会副总理这一层面来看，对平凡、诚实的国民生活的理解和共鸣能力的重要性，也不亚于实务能力和专业性。但李真淑把两个子女都送到了需要巨额学费的美国私立初中和高中。送子女出国留学是自由的。但送子留学的过程和李真淑对此进行说明的样子，与国民情绪相去甚远。



希望新任教育部长人选是同时具备廉耻和能力的人。在对教育的期待已经大幅下降的韩国，如果是不适合教育部的人士再次被提名为部长，这将成为“废除教育部”的呼声进一步高涨的契机。

