灌了1升雨水在暴雨中拯救市民的英雄们

这是200年一遇的突袭暴雨。市中心的道路和咖啡厅瞬间被泥水淹没，邑面地区的村庄因堤坝决口而变成一片汪洋，或被泥石流倾泻下来的石堆夷为平地。在过去的5天里，全国因普降的极端暴雨，被卷入急流、被土堆压死的人达19人，失踪者达9人。在夜间暴雨、突发性暴雨中失去妻子和女婿的70多岁老人茫然若失，失去20多岁女儿的母亲呜咽着。雨季没有尽头，怪物暴雨的尽头更加凄惨。有消息称，在专业救援人员手忙脚乱的同时发生多起灾害期间，冒着危险出动的市民们救出了宝贵的生命。在光州东区，汽车维修站的职员们经过20分钟奋战，救出了在急流中两腿被夹的七旬老人。虽然水流湍急，健壮的男性也难以坚持，连石块、轮胎和轿车也被冲走，职员们却沉着地用全身挡住了所有障碍物，救出了老人。主导救援的维修站社长表示，腿部多处被撕裂，淤青的身体“好像灌了一升雨水”，但顺利救出后感到很欣慰。在因暴雨下达全体郡民躲避令的庆南山清郡松溪村，里长靠游泳接近并帮助疏散了两名被洪水围困的居民。在兵亭村，20多岁的孙子背着被泥石流冲出户外的94岁老奶奶、奔跑700米到救护车救活了她，此事成为话题。在庆北清道郡，指导学生安全放学的教师救出了被河流冲走的60多岁男性。在蔚山太和江，被困在泡水车辆中的两名在市民迅速报警后获救。义人们提醒人们“没有不牵手就能生存的生命”的名言，就像水灾后的阳光一样令人高兴和感谢。在怪物暴雨横扫而过的受灾地区，救助队员们正在动员重装备大规模搜索失踪者。村民们也翻着瓦砾帮忙寻找邻居。他们衷心希望不要太晚找到生存者。虽然说是史无前例的暴雨，但有人指出，山体滑坡脆弱地区的管理松懈，部分地区因通信障碍未能收到灾难短信，造成了损失。应该帮助受灾地区居民东山再起，并制定坚实的气候灾难对策，以免在极端气候中失去家园。