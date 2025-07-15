深海寻未来…韩国稀土勘探船“探海3号”启航赴西太平洋

被称为“海上尖端研究所”的探海3号已启航前往西太平洋。探海3号将进行被视为关键矿产的稀土勘探。韩国地质资源研究院（地质资源研究院）14日宣布，探海3号于当天下午5时从昌原市镇海港启航前往西太平洋公海，开始执行“海底稀土专项勘探项目”。这是自2024年6月投入首次任务的探海3号，在完成此前国内海域的研究工作后，时隔约一年首次挺进西太平洋公海。探海3号是一艘6000吨级的物理勘探研究船，能够在全球所有海域，包括大陆架、大洋和极地等，进行海底勘探。探海3号利用海洋声波（音波），不仅能进行三维物理勘探，还能探测随时间变化的地层变化，具备四维勘探能力。该船可查明海底地形以及石油、天然气、稀土等海底资源的存在与位置。此次任务旨在寻找西太平洋海底的高浓度稀土赋存区域。在中美贸易摩擦期间曾成为核心焦点的稀土，根据重量和性质分为轻稀土和重稀土，其中重稀土被视为用于高端磁铁、催化剂等特殊产业的关键矿产。各国对海底稀土的竞争已十分激烈。由于陆上稀土资源已被中国占据众多矿区，日本反应迅速，例如在其附近海域停泊深海科学钻探船，在水深5500米处进行稀土开采示范项目。中国也走在前列，数年前便与国际海底管理局（ISA）签订西太平洋公海区域海底矿产资源勘探合同。地质资源研究院计划以此次勘探为起点，在未来6年内确认西太平洋海域的稀土三维赋存量，并评估开发可能性等。地质资源研究院海底地质研究中心长金润美（音）表示：“此次勘探意义重大，因为韩国直接运营探海3号，完全依靠本国技术确认海底稀土资源分布”，“在中国和日本已先行抢占资源的局面下，本次勘探具有重要战略意义。”崔智媛记者 jwchoi@donga.com