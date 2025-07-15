“‘无人机入侵平壤，如遇干扰有坠落危险”……无视军方内部反对意见，强行向朝鲜派出无人机”

正在调查尹锡悦前总统内乱及外患疑惑的内乱特检组（特别检察官赵恩锡）14日就宣布紧急戒严之前派遣无人机诱导朝鲜攻击的所谓“北风-外患疑惑”展开了全方位的扣押搜查。特检组从军方人士等口中得到了“虽然内部有人以无人机因卫星定位系统干扰问题有坠落危险为由表示反对，但（上面）仍强行执行”的陈述，正在加快调查速度。特检组当天表示，在调查外患疑惑的同时，对国防部、无人机作战司令部、下属部队等24处进行了扣押搜查。扣押搜查令上明示的嫌疑是普通通敌罪，当天扣押搜查对象还包括无人机司令金容大（音）的住宅。一般通敌罪适用于危害韩国军事利益或向敌国提供军事利益的人。据悉，此前特检组在调查外患疑惑时，从军方内部人士等处确保了主旨为“无人机飞行当时，虽然内部有人反对说‘因为全球定位系统（GPS）干扰问题，无人机有坠落的危险’，但金司令执意进行”的陈述。特检组正在集中力量调查不顾内部反对强行派遣无人机的过程中是否有尹锡悦的指示等。当天，四星将军出身的共同民主党最高委员金炳柱表示：“根据可靠人士的举报，无人机司令部至少分3次向朝鲜派遣了7架‘无人机’。”特检组在尹锡悦拒绝接受预定于14日下午2点进行的调查后，试图强行提人，但未能成功。特检助理朴智英在当天的发布会上表示：“从矫正当局接到联络称，事实上难以执行特检的提人指令。尹锡悦拒绝离开羁押室，完全没有回应，考虑到他是前任总统，难以动用武力。”特检组向首尔拘留所发送了15日下午2点之前将尹锡悦带到调查室的指令公文。正在调查尹锡悦夫人金建希各种疑惑的金建希特检组（特别检察官闵重基）14日就首尔至杨平高速公路路线变更特惠疑惑，对世宗市的国土交通部等10多处和确保介入公推疑惑相关资料的总统记录馆等进行了扣押搜查。另外，对涉嫌参与操纵三富土建股价的前任、现任管理层和实际股东申请了拘捕令，并就“管家门”事件通报Kakao创始人金范洙在17日之前出面接受调查。崔美松记者、高道艺记者 cms@donga.com、yea@donga.com