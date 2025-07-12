人类演员声音演技提升沉浸感 决定动画片和外语片票房成败

虽然人工智能（AI）已能够同时制作相当水准的视频和音频，但采用传统方式制作电影的业界，在给动画片和外语片配音时，反而对真人声音演技投入了更多心血。这是因为哪位演员如何配音，对电影的票房成败产生着重要影响。近期在全球大热的韩国流行音乐题材奈飞（Netflix）动画片《K-POP：恶魔猎人》，因韩国演员参与英语配音，获得了让观众自然沉浸于韩国式情感的评价。在该片中，为身兼阴间使者与韩国流行音乐偶像的“狮子之声”组合成员“镇宇”配音的演员安孝燮，获得“用声音引领剧情”的好评。为主要反派角色“逆贼马”配音的演员李炳宪，其有力而低沉的声音稳住了重心。在海外，其与《鱿鱼游戏》系列中的“面具男”为同一人的事实引起了巨大话题。明星营销和本地化战略也颇为活跃。近期击败《寄生虫》，登顶韩国电影北美票房榜首的动画片《万王之王The King of Kings》，在本月韩国国内上映前夕，邀请了李炳宪、陈善圭、李荷妮、梁东根、车仁表、权午镇等韩国知名演员组成配音阵容。奈飞系列剧《炸鸡块奇遇记》为体现济州方言的感觉，在西班牙语配音时使用了阿根廷或哥伦比亚等地使用的西班牙语。参与配音的演员们事先用身体表演并调整呼吸，也是近期的趋势。作为奈飞首部韩国动画电影而备受瞩目的《为了这个星球》，让演员们根据分镜脚本实际表演牵手、奔跑、用衣服擦额头、开饮料罐等动作，从而使声音表演更具沉浸感。导演韩智媛表示：“演员们更能爆发情感，呈现出了充满活力的声音表演。”金素敏记者 somin@donga.com