尹锡悦时隔124天再次被拘留，被关押在3.7坪的单间里……不能随意开电扇，睡在地上

自3月8日法院决定取消拘留而获释124天后，前总统尹锡悦再次被拘留，10日再次进入首尔拘留所。尹锡悦前一天在首尔中央地方法院接受6小时43分钟的拘留前嫌疑人审问后，前往京畿道义王市首尔拘留所等待。之后，随着法院在10日凌晨2点7分发布拘捕令，被关押在收容楼的约10平方米（约3坪）的收容所单人间里。关押尹锡悦的单人间没有空调和冰箱。虽然有电风扇，但被关押者无法操作，而是自动打开50分钟，然后关闭10分钟。房间里有储物柜、折叠式饭桌、电视、洗涤池等。就寝要在地上铺被子。尹锡悦的午餐提供的是大酱汤、鸡蛋羹、凉拌洋葱黄瓜，晚餐提供的是豆芽汤、辣椒酱烤肉、辣椒、包饭酱等。这与首尔拘留所的一般被关押者相同。随着法院签发拘捕令，尹锡悦所享受的总统警卫处警卫也告中断。根据《前总统法》，前总统和配偶可以在必要的时间内提供警卫和经费，但如果被执行拘留，被引渡到矫正当局，就没有必要给予相应的礼遇。尹锡悦首次缺席了首尔中央地方法院刑事合议25部（部长法官池贵渊）审理的带头内乱嫌疑审判。尹锡悦当天以“健康原因”为由提交了不出席事由书。尹锡悦方面律师主张：“拘留还不到8个小时，即使要求出席早晨的审判，通过传真或电话通报，是否是合法的传唤还是个疑问。即使被告人想，也没法出席。”相反，特检方面要求：“为了防止类似事件再次发生，请法院敦促防止类似事件再次发生，如果之后被告人不出席，请考虑签发逮捕令等具体方案。”当天，由于被告人尹锡悦没有出庭，法庭首先对前企划处长（上校）高东熙等人进行了证人审问，之后将让尹锡悦确认证词。孙俊英记者、吕根镐记者 hand@donga.com、yeoroot@donga.com