国民力量党支持率跌破20%……2020年建党以来的第一次

据调查，国民力量党的支持率自2020年9月建党以来首次跌破20%。继赞成和反对弹劾尹锡悦总统爆发矛盾之后，在6月3日总统选举失利后，围绕党的革新连日来发生内讧，党内有人指出：“党的存在本身就岌岌可危。”Embrain Public、Kstat Research、Korea Research、韩国Research7日至9日以全国1003名18周岁以上男女为对象进行了定期全国指标调查，10日公布的结果（详细内容请参看中央选举舆论调查审议委员会网站）显示，国民力量党的支持率为19%，比上周下降了1个百分点。自2020年开始指标调查以来的政党支持率中，国民力量党的支持率首次跌至20%以下。有分析认为，总统选举失利后，围绕人事革新问题，内部持续出现混乱，这可能是国民力量党支持率下降的原因。该党一名首都圈再选议员表示：“这反映了国民对革新一词沦落为嘲弄对象的我党的现实感到失望的结果。”内部也有人担心，如果“三大特检”正式展开调查，支持率将进一步下降。革新委员长尹熙淑当天表示：“（再次出现）2017年支持率下降到一位数的情况，也不是完全难以想象的情况。”因朴槿惠总统遭弹劾而举行的2017年总统选举后，国民力量党的前身自由韩国党的支持率曾跌至8%。李知云记者、李采完记者 easy@donga.com、chaiwan@donga.com