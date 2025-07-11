在明太均-迪奥包争议时期，“至少向朝鲜派出5批无人机”

据悉，特检最近从现役军官那里掌握了“尹锡悦政府从去年10月到11月之间至少向朝鲜派遣了5批无人机”的陈述。由于当时是有关尹锡悦夫人金建希的各种疑惑浮出水面的时期，特检不排除时任总统尹锡悦为了转移世人的视线而策划“关注北风（涉朝事件）”的可能性。综合《东亚日报》记者10日的采访，正在调查尹锡悦发动内乱及制造外患疑惑的内乱特检组（特别检察官赵恩锡）最近以证人身份传唤现役军官A某，就去年向平壤派出无人机的疑惑表示：“（两个月间）5次派出无人机是罕见的事情，当时无人机行动司令金容大表示‘是V（尹锡悦）的指示’。”据悉，有人提出，军方集中向平壤派遣无人机的疑惑浮出水面的去年10月，正是围绕金建希的各种疑惑被提出的时候。特检组正在关注这一情况。去年9月30日，检察机关对涉嫌金建希介入公推疑惑的明太均等人的住宅进行了扣押搜查，并展开了强制调查。此事前后，时任总统室资深行政官被曝说过，“你们好好策划，打击（韩东勋）的话，金（建希）女士会喜欢的”，时任国民力量党代表韩东勋也曾指示从党的层面对此进行调查。尹锡悦去年10月2日对《金建希特检法》等行使再议要求权（否决权）后，共同民主党提议新特检法等，双方处于对峙状态。特检认为，不能排除尹锡悦试图将视线转移到朝鲜相关话题的可能性。据悉，特检组还掌握了军官的陈述，“听说朝鲜表态将强力应对无人机事件后，V和时任国防部长金龙显非常开心。听说金（容大）司令对要不要再派遣一次感到负担”。特检组计划11日传唤已被拘留的尹锡悦进行调查。前一天，尹锡悦在因法院决定取消拘留而获释124天后再次被拘留。此外，正在调查海军陆战队上等兵蔡某殉职及外部对调查施压疑惑的蔡上等兵特检组（特别检察官李明贤）10日对前国防部长李钟燮、前总统公职纲纪秘书李始源、前总统国防秘书林基勋等人的住宅或国防部办公室等共10多处进行了扣押搜查。据悉，李钟燮和李始源以涉嫌滥用职权的身份被记录在扣押搜查令上。崔美松记者、高道艺记者 cms@donga.com、yea@donga.com