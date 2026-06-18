现在又发现非招标合同……选管委不仅无能，道德松懈同样严重

在6月3日地方选举中出现的选举管理委员会无能背后，还存在根深蒂固的道德松懈，相关事实正在浮出水面。选管委职员们在2023年秋天投入数千万韩元的预算，前往马尔代夫和亚庇等著名度假地出差。据说，这是以参观选举等名义组织的活动，但选管委从52万人口的旅游国家马尔代夫学到了什么，令人怀疑。出差报告中有很多海边等风景的照片。选管委以加强职员力量为由，每年向意大利佛罗伦萨、威尼斯等旅游胜地派遣职员的事实也被曝光。职员们外出旅游出差的2023年下半年，是选管委高层职员涉嫌特惠录用子女而引起国民公愤的时期。当时，在高层干部接受调查、选管委委员长辞职的严重情况下，职员们仍然如此安逸。在此次地方选举导致要求选管委接受“大手术”的舆论沸腾的情况下，大邱选管委职员在工作时间还堂而皇之地在办公室练习高尔夫挥杆。这是内部管制和自净功能完全发生故障的信号。选举管理委员等上层人士的道德风险也非常严重。6月3日选举当天上班的只有9名选管委员中的两人。负责选举管理的前选管委员长卢泰岳在选举前的3个月里上班的日子只有法定工作日的一半。职员们之间蔓延着每次以全国为单位选举时都会休假、选举结束后回来上班的“躲避选举休假”。此次选举虽然也下达了休假克制令，但休假人员仍达到定员的6%，即181人。从高层职员开始利用“爸爸路子”让子女就业，在工作上也怠慢，怎能对下属职员令行禁止呢?在这样一个工作纲纪涣散的组织中，选举管理绝不可能做到规范有序。此次选举中，选管委出现了史无前例的选票短缺事态，又在计票过程中出现遗漏结果或重复录入等问题，暴露出总体无能，这是早已预告的结局。最近新曝光的事实是，选管委把选票印刷外包时全部采用非招标合同方式，甚至出现了集中派活的质疑。根据现行法律，超过5000万韩元的合同原则上应采用竞争投标，但首尔市、京畿道等主要地区并未遵守这一规定。此外，每张选票的印刷费用也由各地随意制定，不同地区的价格差异最高达到3倍。必须彻底查明选管委躲在“独立宪法机构”的挡箭牌后面，不断滋生无能和特权的问题。