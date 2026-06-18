“民统线”平均北移2公里……240个汝矣岛的面积将解除限制

韩国军方决定将民间人统制线（民统线）向北迁移，调整军事分界线以南的限制保护区标准，分阶段解除和放宽相当于汝矣岛面积（约2.9平方公里）约240倍的军事保护区的限制。国防部长安圭伯17日在首尔龙山区国防部大楼发表了包含上述内容的“改善军事设施限制”政策。安圭伯表示：“为了适应变化的安保环境，保障军队能够集中于本职战斗任务的条件，同时保障边境地区居民的财产权和促进地区发展，这是必然选择。”● “民统线平均北上2公里”军方决定将目前在军事分界线平均向南约8公里以内设置的“民统线”压缩到平均6公里以内。“民统线”是军事行动上限制民间人士出入的基准线，需指定在军事分界线以南10公里范围内。在仁川市江华和京畿道金浦等西部战线，“民统线”距离军事分界线只有1公里，但在江原道杨口和高城等山区所在的东部战线，“民统线”则在距离军事分界线以南10公里处。国防部人士表示：“预计通过这一措施，相当于约90个汝矣岛的面积将从‘统制保护区’放宽到‘限制保护区’。”“统制保护区”禁止建筑行为，但“限制保护区”可通过事先与军方协商后进行建筑。军方表示，将完善迁移民统哨所和设置警戒栅栏、闭路电视等管制手段，从明年开始分阶段调整“民统线”。军方还决定，对军事分界线以南的限制保护区，按照各军事基地和设施的实际需要重新评估保护距离，并结合最新武器装备体系等实际作战要素，对保护区范围进行优化调整。军方预计，通过这一措施，可解除相当于汝矣岛面积约150倍的限制保护区。限制保护区被解除后，相关地区的建筑活动将不再受到限制。军方计划从今年下半年开始，通过各部队的作战需求和地形测绘，对完成准备工作的区域按顺序解除保护区限制。同时，设置在边境地区的反坦克墙和道路落石等军事障碍物中，妨碍景观、引发交通堵塞的障碍物也将被拆除。军方解释说，明年将首先拆除地方自治团体要求拆除的障碍物中军事实际效用降低的23个障碍物，并通过今年下半年的全面调查制定年度改善计划。军方人士解释说：“过去因为是单一道路网，所以采取阻止战车向特定接近路线移动的方式，但现在新设了道路，还出现了迂回道路，因此判断其实际效用已经下降。”● 也有人担心前方防御态势减弱等副作用有人指出，这样的措施可能会对平时阻止渗透和战时前方防御态势造成影响。韩国军事问题研究所专门研究委员郑京云（音）表示：“军队受‘兵力悬崖’的影响，正在推进裁减最前方警戒兵力，如果连‘民统线’也北上，我军前方作战区域的纵深就会缩小，对朝鲜军队挑衅渗透的应对也会变得脆弱。”也有人担心预防和应对最前线可能发生的越北（投奔朝鲜）事态也会更加困难。对此，国防部人士表示：“调整部分‘民统线’是考虑到作战环境和作战计划的变化、增进国民利益、保障国民安全等因素综合作出的判断。将投入相关预算，完善铁栅栏和哨所等。”尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com