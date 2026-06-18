美国签署MOU后即允许伊朗原油出口 制裁行将解除

据《华尔街日报》和Axios等16日报道，美国唐纳德•特朗普政府将在瑞士布尔根施托克与伊朗签署停战谅解备忘录（MOU）并正式署名后，自19日（当地时间）起60天内，允许伊朗产原油的销售。这些媒体补充称，美国还将豁免原油出口所需的金融、保险及运输服务方面的制裁。彭博社当天公开的MOU共14项条款，其第10条也包含上述内容。伊朗自1979年伊斯兰革命以及2002年核开发疑云浮现后，一直受到国际社会的各类制裁。尤其是在特朗普首个任期内，美国于2018年退出《伊朗核问题全面协议》（JCPOA），致使伊朗原油出口自2019年5月起事实上被全面禁止，这一障碍正被消除。《华尔街日报》评价称，这是为促使伊朗在签署MOU后的60天额外谈判中采取积极姿态而提供的初期“金融激励”。不过，在伊朗尚未履行核计划拆除、高浓缩铀稀释等义务的情况下，先给出放松制裁的“胡萝卜”，预计也将招致批评。旨在促进停战后各国对伊朗投资的3000亿美元（约合452万亿韩元）“重建与开发基金”的轮廓也正逐渐清晰。路透社报道称，“韩国、日本、新加坡、马来西亚和美国的企业已签署投资约定，并已确保超过1500亿美元的资金支持意向”。报道提到，投资将集中于能源、物流、制造、运输等领域，且不包含美国政府的资金或补贴。另一方面，七国集团（G7）领导人17日在法国埃维昂莱班举行的G7峰会闭幕日当天，通过一份关于地缘政治议题的共同声明，表示“强力支持特朗普总统达成的停战MOU的后续外交协议”。声明还强调，“确认不受限制、不收取通行费的自由航行权利是国际贸易的根基”，并强调了霍尔木兹海峡的开放。华盛顿=申振宇 常驻记者、巴黎=刘根亨 常驻记者 niceshin@donga.com、noel@donga.com