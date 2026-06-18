90岁老奶奶靠捡废纸提供2.435亿韩元奖学金

一位九十多岁的老奶奶用捡废纸、易拉罐、旧衣服等积攒的钱帮助家乡后辈，今年再次慷慨解囊，向29名学生捐赠了1250万韩元奖学金。据全北井邑市17日透露，家住蔚山的朴顺德（音，90岁）15日来到七宝面七宝幸福连接中心，向29名学生捐赠了1250万韩元奖学金。朴奶奶给每一位学生发放奖学金，并叮嘱他们“学习也分时候，现在要努力学习”。朴奶奶的老家是七宝面水清里，她在本应上学的年龄失去了父亲，也失去了学习的机会。她在六兄妹中排行老三，在母亲和哥哥要代替父亲负责全家生计的情况下，她不得不在家照顾年幼的弟弟妹妹们。朴某说，她19岁离开故乡，比任何人都清楚因经济原因不得不中断学业的痛苦。丈夫去世后，她开始收集废纸、易拉罐、旧衣服等，筹集奖学基金。据悉，因为她想给因家境困难而放弃学习的故乡后辈们提供学习的机会。朴某靠积攒卖废纸的钱和政府补助款，2021年6月向七宝面捐赠了3350万韩元，第二年又捐赠了1.05亿韩元，之后每年还捐赠数百万韩元到数千万韩元的奖学金，到今年为止，6年间共捐赠了2.435亿韩元。这样积攒后捐出的款项被转交给居住在七宝面的197名小学、初中、高中学生，用于继续学业，此外也用于帮助七宝面的困难邻居。据说，朴某今年尽管身体不舒服，但仍然坚持上街捡废纸、易拉罐、旧衣服等筹集奖学金，周围的人纷纷劝她“不要再干了，歇着吧”，但未能动摇她帮助后辈们的意志。朴奶奶说：“能够直接与故乡学生见面，转达奖学金证书，非常有意义。因为我没能实现想要学习的心愿，所以希望学生们能够朝着梦想奋力前进。”井邑市七宝面面长安龙云（音）表示：“朴女士每年都不忘实践和家乡后辈们分享，我对此深表尊敬和感谢。我将把朴女士的宝贵意愿传达给学生们，积极帮助他们成长为引领地区社会的人才。”徐庆完记者 minpress@donga.com