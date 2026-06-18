SK海力士新员工招聘全面取消学历限制

SK海力士17日宣布，即日起启动的新员工定期招聘将取消此前公告中注明的“四年制学士学位以上”等学历限制条件。此举旨在优先考察实际工作执行能力和成长潜力，而非学历。SK海力士此前已废除招聘中的年龄限制。SK海力士方面就这一变化表示，“这符合SK集团会长崔泰源一直以来强调的人工智能（AI）时代人才观”。崔泰源会长最近曾指出，未来人才须具备的核心能力包括：独立提问、深挖本质的“思维肌肉”，敏捷应对技术环境变化的“适应肌肉”，以及理解多样性并灵活协作的“共情肌肉”，即“三大肌肉”。SK海力士方面解释称，“在急剧变化的人工智能环境中，未来人才的竞争力很难仅凭特定学位或格式化资历来定义”，“为发掘能够创造性解决复杂问题的人才，我们革新了招聘标准。”应聘者须通过“A!SK”环节，该环节通过非面对面视频面试，评估简历无法体现的价值观、解决问题能力及岗位理解度。应聘者需录制自己回答人工智能出题的过程，在家通过网络即可完成。随后进行的面试将考察价值观、性格及已具备的能力等。SK海力士此次招聘以引领下一代半导体技术的设计等核心岗位为主，将进行规模达三位数的大规模选拔，在定期招聘中实属罕见。合格者将于今年9月起正式入职。通过本次招聘入职的新员工也将被纳入今年绩效奖金发放对象。本次定期招聘的书面申请将持续至23日。详细选拔日程可在SK海力士招聘官网确认。李敏娥记者 omg@donga.com