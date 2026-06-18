“明泰均代付民调费案”吴世勋被求刑1年6个月

2021年首尔市长补选期间，因涉嫌委托“政治掮客”明泰均实施民意调查并让赞助人代付相关费用而被移交审判的首尔市长吴世勋，被特别检察组求刑有期徒刑1年零6个月，并追缴3300万韩元。金建希特别检察组（特别检察官闵仲基）17日在首尔中央地方法院刑事合议第22庭（庭长赵亨宇）审理的吴世勋涉嫌违反《政治资金法》一案的结案公审中，提出了上述求刑要求。特别检察组表示，“被告人吴世勋身为有影响力的政治人物，处于比任何人都更应遵守《政治资金法》的地位，却使与政治活动密切相关的民意调查费用未经法定程序而由第三方支付，损害了确保政治资金透明度的立法宗旨”，并以此请求判罚。特别检察组同时说明了求刑理由：“其行为毁损了法律秩序和国民信任，并在侦查及审判过程中否认罪行、逃避责任，严惩在所难免。”对一同被起诉的前首尔市政务副市长姜哲源和吴世勋的赞助人、企业家金汉正，特别检察组也分别请求判处有期徒刑1年。吴世勋涉嫌与时任副市长姜哲源合谋，在2021年1月和2月首尔市长补选前夕，向明泰均委托了10次民意调查。特别检察组认为，吴世勋让其赞助人金汉正以民调费用名义，分5次代付了共计3300万韩元。吴世勋当天在最后陈述中全面否认嫌疑，称这是“以明泰均剧本和主演、特检导演，配合选举时机上演的非常没有良心且不道德的起诉”。他进一步主张：“检方原本有传唤我和明泰均进行调查的时间，却拖延调查，在未完结的状态下迎来了政权更替”，“是为了不择手段地毁掉吴世勋这个李在明总统连任的最大绊脚石，才在未完结状态下将案件移交给了特检。”他接着说：“李总统因涉嫌多项犯罪，若连任失败，卸任后将会是一场噩梦。”法院将于7月22日下午2时进行一审宣判。吕根浩记者 yeoroot@donga.com