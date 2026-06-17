张东赫推进“重新选举诉请”，国民力量党内矛盾激化

国民力量党代表张东赫就6·3地方选举投票用纸不足事态要求全国重新选举，并推进选举诉请，导致党内矛盾激化。首尔市长吴世勋正面批评张东赫说：“党领导层应该停止保住位置的口号。”党内改革小组也站出来抗议，要求召开紧急议员全体会议。张东赫16日来到正在举行谴责中央选举管理委员会集会的首尔市松坡区奥林匹克公园。他表示：“现在市民想要的是重新选举。是特检。是选管委的改革。应回答市民们要求重新选举和特检的声音。”此前，他在参加《文化日报》的YouTube节目时表示：“（前一天的紧急最高委员会议）一致认为，应该先通过诉请来争夺可以争夺的部分，然后以全国重新选举为目标继续斗争。”但该党院内代表郑点植在接受记者采访时表示：“现在只有提出选举诉请，通过国政调查或特检查明真相时才能采取行动。”但他完全没有提及重新选举，表现出与要求全面重新选举的张东赫存在温度差。吴世勋通过脸书表示：“张（东赫）代表只是在把全党推向消耗性的‘重新选举主张’。国民已经一清二楚，这到底是旨在查明真相的斗争，还是为了维护自己动摇的政治处境的政治口号。”具有改革倾向的议员组织“对策和未来”所属的李成权、赵恩禧议员与郑点植进行了面谈，要求召开紧急议员全体会议，院内领导层决定于17日召开议员全体会议。赵恩禧指出：“通过紧急最高委员会作出这种重大决定，是张代表过于独断。”李相宪记者 dapaper@donga.com