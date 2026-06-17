“特朗普向伊朗投降”……美伊协议引美国保守阵营反对

美国副总统万斯和伊朗国会议长卡利巴夫将于当地时间19日在瑞士日内瓦举行旨在结束战争的谅解备忘录签字活动，美国保守阵营对此次谅解备忘录的反对之声越来越大。他们认为，美国在没有得到具体的弃核承诺的情况下，向伊朗作出了过分的让步。特别是要求公开谅解备忘录文本的要求越来越大，美国总统特朗普表示：“将在19日举行签字仪式后公开。”万斯也表示：“本周将公开协议文本，是一页半长的非常粗略的文件。”特朗普以15日在法国埃维昂开幕的七国集团（G7）峰会为契机，在与法国总统马克龙会面时表示，14日已经完成了与伊朗签署的谅解备忘录，“霍尔木兹海峡也已经部分开放”。在举行签字活动的19日，海峡将“完全开放”。美国政治媒体Axios报道说：“延长停战60天在电子签名后立即生效。”在这种情况下，一直强烈支持特朗普的美国保守阵营强烈指责称，与伊朗签署谅解备忘录的协议有问题。保守派评论员埃里克·爱立信15日在X上表示，“特朗普向伊朗投降了”，对此次谅解备忘录的协议表示不满。福克斯新闻主持人马克·莱文也表示，“为什么我们看不到那该死的谅解备忘录”，对特朗普政府推迟公开备忘录文本提出质疑。Axios称：“美国和以色列国内的强硬派正在向白宫询问‘伊朗到底得到了什么’‘如果核谈判失败会怎么样’。”另据Axios报道，在特朗普和参谋们在14日宣布达成备解备忘录协议前举行的会议上，中央情报局局长拉特克利夫、国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思对伊朗履行核协议的意志表示担忧。据悉，特别是拉特克利夫等人以美国情报机关收集的情报为依据，对伊朗是否会接受美国要求的核措施提出了疑问。申晋宇 niceshin@donga.com