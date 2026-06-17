李在明出席七国集团峰会 提出“开发合作-AI愿景”

韩国总统李在明16日（当地时间）出席法国七国集团（G7）峰会，开启欧洲巡访的最后行程。这是继去年6月就职后出席加拿大七国集团峰会以来，连续第二年以邀请国身份参会。李在明总统当天抵达埃维昂（依云），与包括法国总统埃马纽埃尔•马克龙在内的邀请国领导人合影留念后，出席了峰会第一场会议“构建新型伙伴关系与重建国际团结”。近期国际发展援助呈缩减趋势，此次会议旨在加强开发合作。李在明总统在会上强调，应在援助国与受援国之间探索新型伙伴关系。他还提出，受援国应利用公共资源促进本国私人投资，并通过此举引导经济自立。此外，李在明总统还分享了韩国政府的人工智能（AI）愿景，包括构建全球人工智能基本社会、打造全球人工智能枢纽等，以防止各国技术差距演变为经济差距。据悉，韩国政府推动李在明总统在出席峰会期间与加拿大、巴西、印度、肯尼亚等国领导人举行双边会谈。尤其是与加拿大总理马克•卡尼的会谈若得以实现，预计将成为在加拿大潜艇项目承包商最终选定前夕积极争取韩方中标的契机。在美国与伊朗签署停战谅解备忘录（MOU）前夕，出席本次峰会的美国总统唐纳德•特朗普预计将要求各国在停战后配合开放霍尔木兹海峡。据传，由于特朗普总统的行程安排，韩美双边会谈难以实现。但有观测认为，峰会现场仍有可能以“非正式简短会谈”方式举行会面。朴訓祥 tigermask@donga.com