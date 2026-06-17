航空燃油附加费大幅下调……大韩航空最高下调10.75万韩元

随着美国、以色列与伊朗之间战争有望停战，国际油价走低，7月国际航线机票的燃油附加费将较本月下调20%以上。以纽约往返为例，较6月下调约21.5万韩元，较燃油附加费最高的5月则降低44万韩元。虽然与战争前相比仍处高位，但夏季假期前夕游客的负担有望有所缓解。据航空业界16日消息，7月出票的国际航线机票适用第19级燃油附加费。较6月的第27级下调了8个级别。7月国际航线燃油附加费以5月16日至6月15日期间的新加坡航空煤油平均价格为基准确定。7月适用的航空煤油平均价格较上月下跌17.5%，燃油附加费级别也随之调低。大韩航空7月出票机票的燃油附加费单程最低4.64万韩元至最高34.4万韩元。与6月相比，短途航线下调约1.5万韩元，长途航线下调10.75万韩元。韩亚航空7月国际航线燃油附加费单程定为4.85万韩元至27.58万韩元，较6月各航段负担减少1.95万韩元至10.7万韩元。国际航线燃油附加费在今年2月和3月分别保持在5级和6级的稳定水平。然而2月底中东战争爆发后国际油价急涨，4月升至18级，5月则创下历史最高级别33级。继上月降至27级后，本月进一步降至19级，连续两个月呈下降趋势航空业界认为，燃油附加费呈下行稳定态势，消费者负担减轻，海外旅游需求也将逐步恢复。卞钟国记者 bjk@donga.com