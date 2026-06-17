梅西备战世界杯力争卫冕

“足球之神”莱昂内尔•梅西（迈阿密国际•照片）已完成向世界杯两连冠发起冲击的准备。梅西领衔的“卫冕冠军”阿根廷队将于17日上午10时在美国密苏里州堪萨斯城体育场与阿尔及利亚队进行2026年美加墨世界杯小组赛J组首轮较量。如果梅西在本场比赛中登场，他将成为首位参加六届世界杯决赛圈的球员。持有世界杯决赛圈最多出场纪录（26场）的梅西每一次出场都将刷新纪录。梅西在2022年卡塔尔世界杯上攻入7球并送出3次助攻，为阿根廷队带来时隔36年的冠军奖杯。虽然进球数不及法国球员基利安•姆巴佩（皇家马德里•8球）而未能获得金靴奖，但金球奖（最佳球员奖）归属梅西。梅西在历届世界杯上共打入13球，若在本届赛事中再进4球以上，将超越米罗斯拉夫•克洛泽（德国•16球•已退役），刷新世界杯历史总进球纪录。关键在于身体状态。梅西在世界杯前的一场俱乐部比赛中腿筋受伤。他一度未能出场，在10日与冰岛队的热身赛（3比0胜）中替补登场，罚入一粒点球，提升了实战感觉。与镇守阿尔及利亚球门的卢卡•齐达内（格拉纳达）的对决也备受关注。卢卡的父亲是1998年法国世界杯上为法国队带来首座世界杯冠军的足球英雄齐内丁•齐达内。小齐达内表示“将遵循家族的根源”，从去年起代表阿尔及利亚国家队出战。父亲齐达内也拥有法国和阿尔及利亚双重国籍。另据消息，巴西队的内马尔（桑托斯）在小组赛C组第二轮对阵海地队赛前仍未能参加球队合练，预计对阵苏格兰队的第三轮比赛也无法上场。墨西哥城=韩钟浩记者 hjh@donga.com