“只有清退濒危企业，才能对经济有利”……政府应抓紧时间动手

韩国银行分析说，营业利润连利息都偿还不了、亏损危险巨大的濒危企业，会萎缩其他正常企业的经营活动。这是在警告，如果放任濒危企业，正常的企业也会同时经营不善，“僵尸化”可能会像传染一样扩大。这意味着要加快速度精巧地铲除阻碍经济增长的“僵尸企业”。濒危企业是指营业利润连续3年低于利息费用的经济不善企业。这种企业财务状况糟糕，企业难以正常生存。但是，靠债务维持生计的濒危企业会抢占金融和人力资源，将正常企业的产品挤出市场。据韩国银行报告分析，如果濒危企业的比重提高1个百分点，该产业内正常企业的投资及雇佣增长率将下降约0.14%-0.18%。更严重的问题是，劣币驱逐良币的濒危企业的负面影响并不只是一次性的。据韩国银行分析，该效果将持续两三年，相比大企业，小企业和非制造业企业受到的打击更大。僵尸企业越多，对交易对象的危险就越大。在危机时，有可能转移到贷款金融公司的亏损，成为危机的导火索。要想实行“生产性金融”，把集中在非生产性房地产的市场资金转而流向人工智能、半导体、生物等尖端产业，首先要找出绊脚石。据韩国银行透露，如果淘汰25%的濒危企业，经济整体的总要素生产率和附加价值将分别增加0.2%和0.35%。在经济不景气时，当局和债权团考虑到对地区经济的冲击，作为延长贷款期限和延期偿还的措施，往往给企业戴上“氧气呼吸器”。而一旦景气回升，濒危企业又得以勉强维持，如此循环往复。相比清退濒危企业并计提巨额坏账准备金，债权银行往往更倾向于选择让它继续存活。正是以如此方式，濒危企业的清退被一再推迟。以2024年底为基准，濒危企业比重为17.1%，创14年来最高水平。危机爆发后，如果被推着进行结构调整，痛苦就会增大。不仅给合作企业和金融公司带来连锁影响，连正常企业也受影响。事前监视企业亏损征兆，分辨出回生可能性和有竞争力的企业的结构调整，已经刻不容缓。如果想抵消结构调整的冲击，加快速度，就要同时实行培育增长产业及转岗支援政策。相比政治逻辑，根据经济原则来判断，濒危企业的清退才能加快速度。