申敏儿挑战一人分饰两角 “比起特定类型，风格不同更吸引我”

“最近比起特定类型，似乎与以往作品风格不同的东西更吸引我。即便拍爱情片，也想拍成年人的爱情故事。到了这个年纪再去演绎初恋形象可能不太合适。”演员申敏儿（42岁•照片）似乎正在思考如何展现与25年演艺生涯相匹配的作品。1998年作为时尚杂志专属模特出道的申敏儿从2001年起出演电影和电视剧，正式开启表演生涯。16日在首尔钟路区的一家咖啡厅接受采访时她说：“对成熟的表演表达更加熟练了”，“随着年龄增长，我越来越多地思考表演的广度。”申敏儿此次选择的电影《瞳孔》是一部悬疑惊悚片。该片将于24日上映，讲述因遗传病逐渐失去视力的瑞珍（申敏儿饰）追查双胞胎妹妹死亡疑云的故事。申敏儿同时饰演主人公瑞珍和妹妹瑞仁，一人分饰两角。她称自己是“辛苦上瘾者”，可见拍摄过程并不轻松。平时就喜欢惊悚片的她说：“剧本真的很有趣”，“渐渐失明的眼睛去寻找凶手，瑞珍的这种情感很有意思。电影中还包含瑞珍被跟踪狂贤民（李承龙饰）追赶的叙事。申敏儿补充道：“（拍摄时）一直处于极度恐惧之中，脖子都落枕了。”申敏儿以电视剧《我的女友是九尾狐》（2010年）为起点，出演了电影《我的爱我的新娘》（2014年）、《海岸村恰恰恰》（2021年）等作品，被视为“可爱”的代名词。然而她的作品履历中爱情片意外地并不多。《甜蜜人生》（2005年）、《庆州》（2014年）、《魔女》（2020年）等类型反而更为多样。申敏儿说：“我一直在选择当时吸引我的表演和作品”，“从刚开始演戏时就有想挑战多样作品的愿望。”她从2009年起持续参与慈善捐赠。去年12月与演员金宇彬（37岁）举行婚礼时，夫妇二人也分别向多个机构捐赠了3亿韩元。申敏儿简短地说：“想与当下无法得到帮助的人们分享心意，所以开始了捐赠。奇怪的是，每次被问及捐赠的事情都会感到不好意思，回答得不太流利。”申敏儿说：“希望大家无论哪种类型都能没有违和感地观看。”采访最后她表示：“无论是婚姻还是其他经历，希望能一点一滴积累，通过表演很好地展现出来”，并请观众期待她作为演员的变化。金泰彦记者 beborn@donga.com