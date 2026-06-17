崔泰源警告韩国半导体大逃亡，称“半导体不是非要在韩国建厂不可”



SK集团总裁崔泰源在上周访问日本时抛出的一句话引起了企业界的关注。崔泰源在被问到有关新半导体工厂选址的问题时，以“如果不能在韩国（建设），即使是海外也要去”为前提，表示“可能并不是无条件在韩国建设”。



一直以来，韩国社会一直认为存储器半导体在韩国生产是理所当然的。就像台湾人认为半导体委托生产企业台积电是垄断供应网、守护国家安全的“护国神山”一样，韩国人也一直认为连接三星电子器兴、华城、平泽工厂和SK海力士利川、清州工厂的下一个DRAM工厂当然也会建在韩国。但从崔泰源的发言中可以看出，今年以来发生的各种情况已成为让韩国半导体企业重新审视“全给韩国”的契机。



最具代表性的就是工会风险。三星电子在此次绩效奖谈判中打破了不一揽子分配营业利润的方针，决定将利润的10.5%交给半导体部门职员。谈判前作为“经营的根本”强调的“没有利润就没有奖金”原则，也因向部分赤字半导体事业部门承诺发放上亿韩元奖金而被打破。三星电子内部有言论称，罢工不仅产生了天文数字般的推测损失额，DRAM百分百在国内生产这一点削弱了公司的谈判能力。半导体产业也由于一直以来被视是优势的“韩国集聚”，反而使其比汽车、造船等产业更容易受到罢工冲击。



半导体产业刮起的政治外风今年尤其猛烈。随着每个企业的年营业利润预计将达到200万亿至300万亿韩元的超级周期（超好景气），地方自治团体纷纷开始着手请求半导体工厂留在家门口（PIMFY）。6·3地方选举时，16个广域团体中有6个不顾企业意愿，承诺“引进半导体工厂”。一些地区选举刚一结束，尽管企业方面已经表示尚未作出任何决定，仍有人公开宣称“某某公司不久将会在本地区建设半导体工厂”。即便日后证实根本不存在这样的投资计划，当地居民的不满和怨气也很可能会转而指向企业。



企业家们最讨厌的就是“被逼的投资”。企业不怕投资。反而，如果看到增长可能性，会比任何人都先投入资金。但是，相比事业性、政治要求更为领先的投资则不一样。不是出于经营判断、而是以社会压力进行投资的瞬间，失败后发生的政治责任也将原封不动地由企业承担。



世界正在展开吸引人工智能产业的“大米”——半导体工厂的竞争。美国以天文数字般的补贴和税制优惠，日本则以迅速的许可和行政支援吸引半导体企业。相反，我们无法消除在没有特别优惠的情况下，以“地区均衡发展”的名义加快半导体工厂在地方部署的感觉。如果真的想将半导体送往地方，首先要营造相应的投资环境，然后让企业100%自己选择。

